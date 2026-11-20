Subiectul a fost discutat vineri, 20 noiembrie, la București, de ministrul român al Afacerilor Interne, Marian Neacșu, și omologul său din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin. Cei doi oficiali au abordat și intensificarea cooperării împotriva criminalității transfrontaliere, precum și sprijinul oferit Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la frontieră

Întâlnirea de vineri a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate de cei doi miniștri în luna octombrie, la Chișinău, când au fost analizate soluții pentru fluidizarea traficului la frontiera comună.

La București, oficialii au evaluat primele rezultate ale măsurilor adoptate anterior și modul în care acestea au contribuit la îmbunătățirea activității din punctele de trecere a frontierei.

Potrivit MAI, cei doi miniștri au evidențiat cooperarea dintre instituțiile responsabile de controlul la frontieră și necesitatea continuării acțiunilor coordonate pentru facilitarea circulației.

Autoritățile celor două state consideră că reducerea timpilor de așteptare este importantă atât pentru cetățeni și transportatori, cât și pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova.

Grup de lucru interinstituțional pentru creșterea capacității de control

Ministrul Marian Neacșu a prezentat măsurile inițiate de autoritățile române, printre care constituirea unui grup de lucru interinstituțional, cu participarea instituțiilor guvernamentale care au atribuții în domeniul controlului la frontieră.

Acest grup are rolul de a identifica soluții pentru creșterea capacității de verificare și de a monitoriza aplicarea măsurilor destinate fluidizării traficului.

Îmbunătățirea circulației trebuie realizată fără diminuarea standardelor de securitate.

Cei doi miniștri au convenit să continue monitorizarea rezultatelor și colaborarea operativă dintre instituțiile din România și Republica Moldova.

Cooperare împotriva traficului de droguri, persoane și arme

Un alt subiect important al întâlnirii a fost combaterea criminalității transfrontaliere, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Vizita delegației Republicii Moldova a inclus consultări tehnice între conducerile Polițiilor de Frontieră și ale Polițiilor naționale din cele două țări.

Discuțiile s-au concentrat asupra evaluării cooperării operative și stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

Printre domeniile vizate se numără prevenirea și combaterea traficului de droguri, a traficului de persoane și de arme, precum și a contrabandei.

Oficialii au analizat și cooperarea în contracararea amenințărilor hibride, subliniind importanța schimbului de informații și a acțiunilor comune.

Potrivit MAI, cele două părți urmăresc consolidarea capacității instituțiilor de a reacționa coordonat la amenințările care afectează securitatea ambelor state.

România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE

În cadrul întrevederii, Marian Neacșu a reafirmat disponibilitatea României de a sprijini Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în domeniul afacerilor interne.

Autoritățile române și-au exprimat intenția de a împărtăși experiența acumulată în aplicarea standardelor europene și de a contribui la consolidarea capacității instituționale a structurilor de la Chișinău.

Au fost analizate posibilitățile organizării unor programe comune de pregătire pentru specialiști, ale schimburilor de experiență și ale dezvoltării unor proiecte bilaterale cu finanțare europeană.

Un obiectiv urmărit este creșterea interoperabilității dintre instituțiile de ordine publică și securitate ale celor două state.

Aceste demersuri ar urma să contribuie la pregătirea instituțiilor Republicii Moldova pentru integrarea în mecanismele europene de securitate.

Dialog permanent între ministerele de Interne

La finalul întâlnirii, Marian Neacșu și Daniella Misail-Nichitin au convenit să mențină un dialog permanent și să urmărească aplicarea măsurilor stabilite.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, obiectivul cooperării este obținerea unor rezultate concrete pentru cetățeni și transportatori, prin îmbunătățirea activității la frontieră, combaterea criminalității și consolidarea relațiilor instituționale dintre România și Republica Moldova.