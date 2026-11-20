Deputatul USR Radu Miruță a susținut vineri o conferință de presă la sediul USR Gorj, după ce Agenția Națională de Integritate a constatat că el s-a aflat în stare de compatibilitate în perioada 2022-2023, în mandatul trecut de deputat.

„Dacă și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului, unde am ajuns să deranjez multe rețele cuplate la banii publici, se înșală. Mă determină și mai tare și în perioada următoare nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli din ministerele prin care am trecut. (…) Eram obligat de instanță să fac această expertiză, nu am încasat niciun bani și s-a ajuns în această țară la următoarea situație ridicolă”, a explicat Radu Miruță.

„Am ajuns să discutăm despre o situație de integritate, nu pentru că furi cu portbagajele de bani, ci pentru că nu iei bani. (…) Nu voi ceda la acest șantaj, iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este Agenția Națională de Integritate, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reușit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituție și o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea. Eu cred că România trebuie să spună stop unor astfel de metode prin care unui om căruia nu-i poți invoca un cadru legal încerci să-l intimidezi brusc și cu penseta așa scos”, a adăugat deputatul USR.

„Dacă sunt oameni care au deschis astăzi șampanii prin sediu din Kiseleff, le spun să pună dop înapoi pentru că oricât de mult se bucură, adevărul nu poate fi susținut de o bucurie a acestor oameni care au fost deranjați de măsurile pe care eu l-am luat”, a mai spus Radu Miruță.

Miruță: Am confirmarea ANI care spune că pot fi și deputat, și expert juridic

În cadrul conferinței de presă, Radu Miruță a explicat că are confirmarea scrisă din partea ANI care spune că poate fi și deputat, și expert judiciar. El a subliniat că a făcut o adresă către ANI, prin care a întrebat dacă în calitate de deputat are voie să aibă PFA și în calitate de deputat are voie să facă expertize.

„Prin adresa numărul 15448, din 22.06.2022, Agenția Națională de Integritate îmi răspunde oficial următoarele: Exercitarea calității de deputat și a celei de expert tehnic-judiciar nu generează o situație de incompatibilitate, întrucât nu se încadrează în niciuna din situațiile de incompatibilitate reglementate pentru parlamentari. Cu privire la exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată, aceasta poate genera o situație de incompatibilitate”, a spus Miruță, citind răspunsul oficial primit din partea ANI în urmă cu patru ani.

„Am confirmarea ANI care spune că pot fi și deputat, și expert tehnic. Am făcut o expertiză în 2023, nu ca expert parte. Nu a fost o expertiză extrajudiciară, ci a fost o expertiză judiciară. (…) Un judecător m-a tras aleatoriu ca expert judiciar și luam amendă dacă refuzam. (…) Expertiza pe care eu am făcut-o și am depus-o la instanță și a fost verificată, nu a fost făcută în numele unui PFA. A fost făcută în CNP-ul meu, în baza titlului de doctor și nu are absolut nicio conexiune cu vreo formă de organizare. Expertiza a costat 1.000 de lei, dar eu nu am luat acești bani. (…) Cadrul legal e că am avut un PFA. PFA e suspendat, nu am făcut expertiză pe PFA”, a mai spus el.

„Raportul de expertiză pe care l-am depus a fost făcut de mine, ca persoană fizică obligată de instanța care m-a pus să-l fac”, a explicat deputatul USR.

Radu Miruță, deputat și PFA în paralel. ANI reclamă o situație de incompatibilitate

Vineri, ANI a constatat stări de incompatibilitate, conflicte de interese administrative și o diferență nejustificată de avere în cazul a 26 de persoane care ocupă sau au ocupat funcții publice. Printre acestea se numără și deputatul USR Radu-Dinel Miruță.

În cazul fostului ministru al Apărării, Radu Miruță, inspectorii de integritate au identificat desfășurarea unor activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care acesta deținea mandatul de parlamentar.

Potrivit comunicatului ANI, în perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, Radu-Dinel Miruță a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și, în același timp, a desfășurat activități specifice unui PFA, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.