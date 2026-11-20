Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat vineri, într-o postare pe Facebook, după ce Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în cazul fostului ministru al Apărării, Radu Miruță, pentru că în mandatul trecut de deputat acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate.

„ANI nu ar trebui să fie instrument politic. Nici Curtea de Conturi. Nici Curtea Constituțională … și las lista deschisă în comentarii”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

„Pentru asta ne vom bate: ca România să fie guvernată corect, fără PSD și AUR la butoane”, mai spune Fritz.

Într-o altă postare pe rețelele sociale, Fritz a subliniat că anterior, ANI i-a dat lui Miruță în scris că nu există o incompatibilitate între rolul de parlamentar și expert judiciar.

„Acum încearcă să-l execute politic pe Radu Miruţă, să piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată candida timp de 3 ani. Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi. (…) Speța în sine e ridicolă și nici nu merită să discutăm de ea: ANI i-a dat lui Radu în scris că nu există o incompatibilitate între rolul de parlamentar și expert judiciar, apoi tot l-au declarat incompatibil pentru o expertiză pentru care nu a încasat niciun ban”, a scris președintele USR.

Radu Miruță, deputat și PFA în paralel. ANI reclamă o situație de incompatibilitate

Reacția lui Dominic Fritz a venit la scurt timp după ce ANI a constatat stări de incompatibilitate, conflicte de interese administrative și o diferență nejustificată de avere în cazul a 26 de persoane care ocupă sau au ocupat funcții publice. Printre acestea se numără și deputatul USR Radu-Dinel Miruță.

În cazul fostului ministru al Apărării, Radu Miruță, inspectorii de integritate au identificat desfășurarea unor activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care acesta deținea mandatul de parlamentar.

Potrivit comunicatului ANI, în perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, Radu-Dinel Miruță a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și, în același timp, a desfășurat activități specifice unui PFA, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Fritz a pierdut mandatul de primar după modificarea Legii ANI

În luna august, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind reforma ANI, un jalon din PNRR. În aceste condiții, Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost găsit în conflict de interese.

Legea a ajuns și la CCR, însă amendamentul, introdus de parlamentarii PSD și AUR, a fost declarat ca fiind constituțional.

În iunie 2026, Dominic Fritz fusese declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.