Constantin Toma comentează la RFI anunțurile PSD privind reforma administrativ-teritorială și cea a companiilor și instituțiilor de stat.

„Anunțurile sunt excelente, aceste reforme trebuiau să aibă loc de mai mulți ani, inclusiv atunci când PSD-ul, împreună cu PNL-ul, aveau peste 70% în Parlament. Sper ca reformele să fie făcute cu cap”, spune Toma.

Primarul Buzăului consideră că propunerile PSD privind reforma administrativ-teritorială sunt „destul de slabe, dar am văzut la domnul Grindeanu că a preluat una din propunerile mele, respectiv să consulte și Academia Română, care în ultimii ani, chiar de pe timpul lui Liviu Dragnea, a dat drumul la niște studii legate de ce criterii ar trebui respectate, pentru a avea nu numai o reformă administrativ-teritorială, a avea de fapt o reformă economică, pentru că de asta vorbim”.

„E nevoie de o reformă deșteaptă”

În opinia lui Constantin Toma, comasarea localităților trebuie făcută precaut.

„Dacă vom face o reformă deșteaptă, ar trebui să mărim potențialul acestor arii funcționale urbane și să facem aceste comasări, uniri, să le facem cu orașele, nu sărăcii între ele, pentru că în momentul ăsta, evident, acele localități sub 1.500 de locuitori sunt localitățile în părăsire, care nu mai au nici resurse să numească un primar acolo cu studii superioare, nu au firme, nu au venituri, au numai cheltuieli și marea majoritate a angajaților, dacă nu chiar toți, sunt angajați de către primării”.

Primarul Buzăului crede că reforma propusă de PSD e de formă: „E mai mult praf în ochi și o suspiciune rezonabilă să nu se deseneze niște hărți electorale pentru 2028, pentru că PSD în momentul ăsta este în mare pericol, își asumă această răspundere pe care nu și-a asumat-o când avea puterea deplină, pentru că este multă disperare și chiar dacă vor pierde mulți primari, vor încerca să redeseneze de la București, astfel încât să aibă un vot cât mai puternic în 2028”.

Constantin Toma speră că restructurarea companiilor și instituțiilor statului chiar se va face:

„Trebuiau făcute și astea de mult timp. Vă dați seama, noi în fiecare an, în ultimii ani, am pierdut cel puțin un miliard de euro, prin faptul că a trebuit să acoperim găurile din bugetul statului. Aceste firme trebuiau să producă profit pentru România, nu s-a întâmplat acest lucru și trebuia începută această reformă de sus în jos. Acum, sunt scoși vinovați amărâții de primari, care au locuitori sub 1.500, dar cele mai mari cheltuieli sunt în aceste companii și sunt în structurile centrale ale statului român (…). Trebuie să se vină de sus în jos cu barda”.