Europarlamentarul Virgil Popescu a prezentat, într-o postare pe Facebook, situația prosumatorilor din România, declarând că următorul pas pentru dezvoltarea acestui sector este instalarea unui număr mai mare de baterii de stocare.

Potrivit datelor prezentate de acesta, la finalul lunii septembrie, România avea aproape 395.000 de prosumatori, cu o putere instalată de peste 4.389 MW.

Numărul prosumatorilor a crescut cu 9.077 față de luna august. Dintre aceștia, 357.148 sunt persoane fizice, iar 37.720 sunt companii. Acesta a scris și că puterea instalată a prosumatorilor este „de peste trei ori puterea celor două reactoare de la Cernavodă”.

„La finalul lunii septembrie, în România erau racordați 394.868 de prosumatori, cu o putere instalată de 4.389,69 MW. Adică de peste trei ori puterea celor două reactoare de la Cernavodă. Avem 9.077 de prosumatori mai mulți decât în august. Regulile schimbate în 2021 au deschis drumul”, a scris Virgil Popescu.

Dezvoltarea acestui sector a fost susținută de modificările legislative adoptate în decembrie 2021, în perioada în care Virgil Popescu ocupa funcția de ministru al Energiei.

Atunci, „Guvernul a adoptat ordonanța care a schimbat regulile” pentru persoanele și companiile care produc energie electrică pentru propriul consum și livrează surplusul în rețea.

Concret, prosumatorii „cu instalații de până la 200 kW au primit compensarea cantitativă: energia dată ziua în rețea se scade din cea consumată, în loc să fie cumpărată la un preț derizoriu”. Limita de putere până la care aceștia își pot vinde surplusul de energie a crescut de la 100 la 400 kW.

„Atunci erau câteva sute de prosumatori. Azi sunt aproape 400.000”, a explicat Virgil Popescu.

Problema energiei produse în timpul zilei

Europarlamentarul a spus că principala problemă rămâne folosirea energiei produse în timpul zilei, în special seara, când panourile solare nu mai generează electricitate.

Din totalul celor 394.868 de prosumatori, 156.548 au instalate și baterii de stocare. Ceilalți aproximativ 238.000 de prosumatori livrează energia în rețea în timpul zilei, când producția este mare și prețul este mai mic, și o preiau înapoi seara, când energia este mai puțină și mai scumpă.

„Problema rămâne seara. Niciun acoperiș nu produce la miezul nopții. Din cei 394.868 de prosumatori, 156.548 au baterii. Restul, aproximativ 238.000, dau energia în rețea la prânz, când e multă și ieftină, și o iau înapoi seara, când e puțină și scumpă”, a scris acesta.

Ce soluții propune pentru creșterea numărului de baterii

Acesta declară că România trebuie să investească mai mult în programele de stocare a energiei, simplificând procedurile de autorizare pentru instalațiile solare și baterii.

Prima măsură menționată este creșterea finanțării pentru programul de stocare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

„Mai mulți bani pentru programul de stocare. Astăzi încep înscrierile la programul AFM, cu un buget de 400 de milioane de lei și cel mult 15.000 de lei pe sistem. În cel mai bun caz, asta înseamnă în jur de 26.700 de baterii, adică una la nouă prosumatori care nu au.”, a scris Popescu.

A doua măsură vizează reducerea timpului necesar pentru obținerea autorizațiilor și racordarea la rețea.

„Autorizare mai rapidă. Pe 18 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind grăbirea autorizării pentru regenerabile, rețele și stocare”, a transmis el.

Potrivit acordului, pragul de putere peste care o instalație solară de mici dimensiuni sau o baterie are nevoie de autorizație va crește de la 100 la 200 kW, iar racordarea la rețea va trebui făcută în cel mult trei luni.

„Energia produsă acasă contează cu adevărat abia când o putem folosi și seara”, a transmis europarlamentarul.