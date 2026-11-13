Europa ar putea reduce cu 40% costurile energiei electrice. Combinația de tehnologii care poate schimba piața până în 2035

Cercetarea, realizată de Schneider Electric Research Institute și prezentată în timpul summitului climatic COP31, a analizat 40.500 de scenarii privind producția, stocarea și consumul de electricitate, transmite Euronews. Economiile estimate ar putea fi obținute în anii 2030, pe măsură ce bateriile și panourile fotovoltaice devin mai ieftine. Studiul nu promite o reducere automată de 40% a facturilor populației, ci a costurilor totale ale sistemului energetic.

Doar panourile solare nu sunt suficiente

Energia solară a cunoscut o dezvoltare rapidă în Europa, dar producția depinde de vreme și de momentul zilei. În orele însorite, centralele pot genera mai multă electricitate decât este necesar, în timp ce seara cererea poate depăși oferta. Bateriile permit păstrarea surplusului pentru perioadele în care consumul crește sau producția solară scade.

„Soarele este combustibilul, bateria este centrala electrică”, explică Laurent Bataille, vicepreședinte executiv pentru operațiunile europene ale Schneider Electric. Potrivit acestuia, investițiile devin cu adevărat eficiente numai dacă producția, stocarea și consumul sunt dezvoltate împreună. Cercetătorii au constatat că extinderea bateriilor poate reduce presiunea asupra rețelelor în orele de vârf, evitând o parte dintre investițiile costisitoare în infrastructură.

O planificare greșită poate scumpi electricitatea cu 35%

Studiul avertizează că simpla instalare a unui număr mai mare de baterii nu garantează economii. Dacă sistemele de stocare sunt dimensionate necorespunzător, costurile totale pot ajunge cu până la 35% peste nivelul de referință analizat. Contează enorm și dezvoltarea consumului. Mașinile electrice, pompele de căldură și centrele de date pot utiliza capacitatea disponibilă a rețelei, distribuind costurile infrastructurii pe o cantitate mai mare de energie.

În scenariile favorabile, cercetătorii estimează costuri cu aproximativ 10% mai mici folosind prețurile actuale ale tehnologiilor. Reducerea ar putea ajunge la 40% dacă prețurile echipamentelor continuă să scadă în următorul deceniu. La nivel global, beneficiile economice ar putea echivala cu până la 0,8% din PIB în anii 2030.

Ce ar putea însemna pentru consumatorii europeni

Pentru gospodării și companii, sistemele care combină panourile fotovoltaice cu baterii pot reduce dependența de electricitatea cumpărată din rețea, mai ales în perioadele cu prețuri ridicate. Beneficiile diferă însă în funcție de costurile instalării, tarifele locale și cantitatea de energie consumată. Raportul recomandă extinderea capacităților de stocare, introducerea unor tarife care să încurajeze consumul în afara orelor de vârf și coordonarea investițiilor în producția de electricitate cu dezvoltarea rețelelor.