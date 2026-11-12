Cât economisești cu mașini electrice: încărcarea e de până la trei ori mai ieftină, iar service-ul cu 40% mai ieftin

O familie care își schimbă dieselul vechi cu o mașină electrică nouă cheltuie de trei ori mai puțin pe energie în fiecare lună. La această concluzie a ajuns Ademe, agenția franceză pentru tranziție ecologică, care a comparat costurile reale ale mașinilor electrice cu cele ale mașinilor pe benzină și motorină, potrivit Autoblog.

Încărcarea, de până la trei ori mai ieftină

„Încărcarea unei mașini electrice costă de trei ori mai puțin, chiar mai puțin, decât plinul unei mașini pe benzină sau diesel”, spune Bertrand-Olivier Ducreux, inginer la Ademe. El observă și un avantaj care nu se vede pe bon: cine merge cu electricitate nu mai depinde de scumpirile carburanților.

Totul depinde însă de locul în care se face încărcarea. Ademe arată că energia iese de 2,5 până la 3 ori mai ieftină decât carburantul, în funcție de cât de des se încarcă la stațiile publice. În Italia, la un tarif mediu de 0,25 euro pe kWh, încărcarea acasă costă aproximativ 40 de euro pe lună pentru 1.000 de kilometri. Pentru aceeași distanță, benzina costă 117 euro. Cine încarcă doar la stațiile ultrarapide, fără abonament, plătește însă 136 de euro, mai mult decât la benzină.

Service cu 40% mai ieftin, asigurare mai scumpă

Întreținerea obișnuită a unei mașini electrice costă cu 40% mai puțin decât a uneia pe benzină sau motorină. Nu are ulei de motor de schimbat și îi lipsesc multe piese tipice motoarelor clasice, așa că ajunge mai rar în service. Plăcuțele de frână se uzează și ele mai încet, datorită frânei regenerative.

Asta nu înseamnă că mașina electrică nu mai are nevoie de mecanic. Anvelopele, suspensiile și climatizarea trebuie în continuare verificate. În plus, asigurarea iese în medie cu 11% mai scumpă.

Prețul de cumpărare, încă mai mare

Cea mai mare problemă rămâne prețul din showroom. Diferența față de un model echivalent pe benzină s-a înjumătățit însă într-un singur an: aproximativ 3.000 de euro la Renault Mégane și Peugeot 308 și 5.000 de euro la Peugeot 208 și Renault 5. Explicația ține de volumele tot mai mari de producție, care scad costul fiecărei mașini.

Pentru multe modele, economiile la energie și la service acoperă în timp diferența de preț. Cine merge puțin are nevoie de mai mulți ani ca să recupereze investiția. Cine folosește mult mașina și o încarcă acasă câștigă mai repede.