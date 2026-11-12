Au început lucrările la Pasajul Prieteniei. Ciucu: „Mai încet, mai scump, dar mai bun pentru oraș”

Bucureștiul va avea un nou pasaj subteran în Sectorul 4, la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu, una dintre intersecțiile aglomerate din sudul Capitalei. Pasajul Prieteniei va prelua traficul rutier de tranzit în subteran, iar la suprafață vor fi amenajate linii de tramvai, trotuare și o pistă pentru biciclete.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au anunțat joi începerea lucrărilor la noua construcție rutieră.

Un pasaj subteran de 442 de metri, cu patru benzi

Pasajul Prieteniei va avea o lungime acoperită de 442 de metri și câte două benzi de circulație pe sens. Mașinile care traversează intersecția vor circula prin subteran, iar la suprafață va fi păstrată circulația tramvaielor.

„Astăzi anunțăm începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier pe care Sectorul 4 îl construiește pe inelul median de circulație al Bucureștiului”, a declarat Daniel Băluță.

Pasajul va avea sisteme de iluminat, ventilație, drenaj și monitorizare. Proiectul include trotuare noi și o pistă pentru biciclete cu lățimea de 1,5 metri.

Potrivit primarului Daniel Băluță, acesta este al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei, alături de Pasajul Europa Unită, deschis circulației în 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, a cărui construcție se apropie de finalizare.

De ce au ales primarii o variantă mai scumpă

Pasajul Prieteniei fusese gândit inițial ca o construcție supraterană, care ar fi permis mașinilor să traverseze intersecția pe deasupra șoselei. Soluția a fost schimbată în timpul discuțiilor dintre Primăria Sectorului 4 și Primăria Capitalei.

„Inițial am venit cu propunerea de pasaj suprateran. Deci, direct, asta a fost prima propunere cu care am venit la Primăria Municipiului București”, a explicat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că specialiștii municipalității au prezentat argumentele în favoarea unui pasaj subteran, iar cele două administrații au convenit să modifice soluția.

Ciprian Ciucu a explicat că varianta subterană este mai dificil de construit și presupune cheltuieli mai mari, dar permite păstrarea tramvaielor la suprafață și o amenajare mai bună a spațiului destinat pietonilor.

„Am insistat și am căzut de acord că e bine să-l facem poate mai încet, mai scump, dar mai bun pentru oraș”, a declarat primarul general.

Astfel, mașinile care traversează intersecția vor circula prin pasajul subteran, în timp ce tramvaiele vor rămâne la nivelul străzii, alături de trotuare și pista pentru biciclete.

Potrivit primarului general, schimbarea soluției a prelungit pregătirea lucrării cu aproximativ două-trei luni.

Cât costă pasajul și când va fi gata

Valoarea estimată a lucrării este de 320 de milioane de lei, inclusiv TVA, iar termenul de execuție este de 18 luni, calculat de la 12 noiembrie 2026. Astfel, pasajul ar urma să fie finalizat în mai 2028.

„Costul, cu tot cu TVA, estimat al acestei lucrări este de 320 de milioane de lei. Timpul estimat este de 18 luni, măsurate de azi”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că lucrările sunt executate de compania Concelex.

Ciprian Ciucu a explicat că investiția aparține Primăriei Sectorului 4, iar Primăria Capitalei participă la verificarea și coordonarea proiectului.

Restricții de circulație în două etape

Lucrările vor modifica circulația în zona intersecției Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu.

În prima etapă, începută joi, restricțiile vizează prima bandă și parcarea de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3, precum și trotuarul și prima bandă de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, în dreptul unității militare. Vor exista modificări și în zona scuarului central de pe strada Iriceanu.

Peste două săptămâni, restricțiile se vor extinde la primele două benzi și la trotuarul de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3.

„În ambele etape vom menține circulația pe câte două benzi pe fiecare sens și vom asigura circulația pietonilor”, a declarat Daniel Băluță.

Accesul la unitatea militară și la unitatea de pompieri va fi păstrat pe durata lucrărilor.

Băluță: Pasajul nu va fi inundabil

Edilul Sectorului 4 a dat asigurări că proiectanții și constructorii au prevăzut măsuri pentru evacuarea apelor pluviale.

„Constructorii, inginerii, au luat toate măsurile necesare, astfel încât acest pasaj să nu fie sub nicio formă inundabil”, a declarat Daniel Băluță.

„Din punctul meu de vedere, accentul trebuie să fie pus pe transportul public”, a declarat Ciprian Ciucu, precizând că va susține exclusiv proiectele de pe inelul central al Capitalei care includ și transportul public.