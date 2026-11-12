Primăria Capitalei cumpără căldura mai scump decât o vinde bucureștenilor. Ciucu explică ce soluție are

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că Primăria cumpără gigacaloria de la ELCEN – producătorul de energie termică din București – la un preț mai mare decât cel la care o vinde populației. Edilul consideră că situația este un argument suplimentar pentru comasarea ELCEN cu Termoenergetica.

Ciucu susține comasarea ELCEN cu Termoenergetica

„Noi cumpărăm gigacaloria de la ELCEN mai scump decât cât o vindem”, a declarat Ciprian Ciucu, joi, la conferința de presă susținută împreună cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Primarul general a explicat că diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare reprezintă un argument suplimentar pentru comasarea celor două companii.

„De aceea, încă o dată, un alt argument să avem această comasare între ELCEN și Termoenergetica”, a menționat Ciucu.

Tariful la căldură nu crește deocamdată

Edilul a precizat că, în prezent, municipalitatea nu ia în calcul majorarea tarifului plătit de bucureșteni.

„Nu luăm în calcul în această perioadă o ajustare de tarif la populație”, a afirmat primarul general.

ELCEN produce energia termică în cele patru centrale electrotermice din Capitală, în timp ce Termoenergetica asigură transportul, distribuția și furnizarea căldurii către consumatori.

Pierderile din rețea: deficit de 130 de milioane de lei anual

Nu este prima dată când edilul Capitalei vorbește despre integrarea producției și distribuției într-un sistem unitar de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), aflat sub autoritatea Primăriei Capitalei. Reorganizarea ar urma să elimine astfel separarea administrativă dintre producătorul și distribuitorul de energie termică.

În august, Ciprian Ciucu a prezentat situația financiară a Termoenergetica și a explicat motivele pentru care susține comasarea companiei cu ELCEN. La acel moment, potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei, datoriile Termoenergetica către ELCEN se ridicau la 1,75 miliarde de lei, la care se adăugau penalități de 410 milioane de lei.

În iunie 2026, pierderile reale din rețeaua de termoficare ajunseseră la 38%, însă ANRE recunoștea în calculul tarifelor un procent de numai 22% pentru aceste pierderi. Diferența genera companiei pierderi financiare estimate la aproximativ 130 de milioane de lei anual, potrivit datelor prezentate atunci de Ciucu.