Vizită surpriză. Liberalii Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu l-au vizitat la Buzău pe primarul social-democrat Constantin Toma

Constantin Toma a anunțat vizită liderilor liberali de la Buzău. Primarul social-democrat a vorbit despre un schimb de experiență între foști și actuali primari.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a transmis Constantin Toma pe Facebook.

Constantin Toma este în conflict cu conducerea PSD

Constantin Toma este în conflict cu conducerea PSD, așa că vizita liderilor liberali ar putea fi interpretată drept o apropiere de PNL.

Primarul orașului Buzău, Constantin Toma, a anunțat recent că nu mai dorește să candideze din partea PSD pentru un nou mandat la viitoarele alegeri. Atunci, el a spus că prima sa opțiune este o candidatură independentă.

Constantin Toma a demisionat din funcțiile de conducere din PSD

Constantin Toma a anunțat, la începutul lunii iunie, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în PSD. Este vorba despre funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

Într-un mesaj publicat pe Facebook la momentul respectiv, edilul Buzăului a legat atitudinea conducerii locale a PSD și a unei părți dintre consilierii locali social-democrați de criticile pe care le-a formulat la adresa conducerii centrale a partidului.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a scris Constantin Toma în iunie, în momentul în care și-a anunțat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în PSD.

La ultimele două rânduri de alegeri locale, Constantin Toma a fost ales primar al municipiului Buzău cu scoruri covârșitoare: 78%, respectiv 67% din voturi. Următoarele alegeri locale vor avea loc în 2028.