„Nu voi cere votul în calitate de membru PSD”. Primarul unui mare municipiu rupe legăturile cu social-democrații și anunță că nu va mai candida din partea partidului în 2028

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, faptul că a luat decizia de a nu mai candida din partea social-democraților la alegerile locale din 2028.

Acesta a criticat deciziile luate de partid „împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene”.

„Dragi buzoieni, decizia mea este luată – nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Am renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-am deținut în partid și am explicat și de ce: s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene”, a scris Constantin Toma pe Facebook.

Toma: Nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD

El nu a menționat dacă va candida, la momentul respectiv, din partea unei alte formațiuni sau ca independent.

„Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”, a adăugat acesta.

Edilul a precizat că, până la următoarele alegeri locale, își va continua mandatul și se va concentra pe proiectele aflate în derulare.

„Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni! Vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea și motivarea permanentă pe care mi-ați dat-o și vă asigur că voi munci în continuare cu devotament, pentru un Buzău cât mai atractiv și competitiv pentru toți locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori”, a mai spus primarul municipiului Buzău.

Constantin Toma a demisionat din funcțiile de conducere din PSD

Anunțul oficial vine după ce săptămâna trecută, Constantin Toma declarase, la un post radio local, că nu mai dorește să candideze din partea PSD pentru un nou mandat la viitoarele alegeri și că ia în calcul o candidatură independentă la alegerile din 2028.

„Independent este prima opțiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD”, a spus acesta la Radio Campus, potrivit campusbuzau.ro.

La începutul lunii iunie, el și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în PSD. Este vorba despre funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

La ultimele două rânduri de alegeri locale, Constantin Toma a fost ales primar al municipiului Buzău cu scoruri covârșitoare: 78%, respectiv 67% din voturi.