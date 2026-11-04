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Ciprian Ciucu explică de ce a deschis atât de multe șantiere în același timp în București și de ce nu vedem pe nimeni lucrând

De ce a ajuns Bucureștiul un șantier și de ce nu se lucrează peste tot în același ritm? Ciprian Ciucu răspunde criticilor și explică de ce a decis să pornească simultan lucrările de modernizare a liniilor de tramvai, invocând o miză de aproximativ 5 miliarde de lei.
Ciprian Ciucu explică de ce a deschis atât de multe șantiere în același timp în București și de ce nu vedem pe nimeni lucrând
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Facebook/Ciucu
Luiza Moldovan
04 nov. 2026, 13:14, Social
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Ciprian Ciucu promite că nu va fi mereu așa.

În ultima sa postare pe FB, Ciucu explică de ce nu vedem muncitori în șantierele începute toate odată și cât o să mai dureze.

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Liniile de tramvai trebuiau înlocuite de mult, iar noile tramvaie, luate pe bani mulți, ar fi fost compromise de vechea infrastructură. Cu alte cuvinte, reparații se impuneau și se impuneau de multă vreme.

Vinovatul de serviciu: Ciprian Ciucu. „Explicațiile sunt trecute cu vederea”

„Mulți nervi, disconfort, înjurături. De înțeles. Vinovatul desemnat de ziariștii din redacțiile din Pipera: Ciucu. Că eu sunt prost, că nu știu ce fac ș.a.m.d. Explicațiile date sunt uitate, trecute cu vederea; ei știu mai bine.

Care sunt întrebările pe care le primesc cel mai des pe acest subiect?

  1. De ce ai dat drumul la așa multe lucrări deodată?
  2. De ce nu văd muncitori pe șantier, de ce pe anumite tronsoane lucrările stagnează?

III. Vor fi gata lucrările la timp? Ce faci să te asiguri că se lucrează?”.

Acum, Ciucu, primarul Capitalei, anunță că urmează trei postări cu răspunsuri pe larg la fiecare dintre întrebări. Astăzi – prima: „De ce au început așa de multe lucrări deodată?”

Ciucu: Sunt trei motive

„(1) Liniile de tramvai erau aproape inutilizabile, puneau călătorii în pericol, erau vechi de peste 50 de ani, de când le-au făcut comuniștii. Tramvaiele noi se stricau și nu puteam executa nici garanția, că se stricau din vina noastră: mergeau pe șine rupte, strâmbe sau chiar lipsă (tocite până la beton). Puneam în pericol tramvaie achiziționate cu sute de milioane de euro!

(2) Proiectele au un grafic de finanțare. Dacă ar fi fost începute la timp, cum era normal, nu le mai dădeam eu drumul la toate. Dacă nu vor fi executate și recepționate în graficul de finanțare asumat, pierdem banii, iar miza este uriașă. Este spectaculoasă de uriașă: este o finanțare totală de cca. 5 miliarde de lei. 1 miliard din fonduri europene și peste 4 miliarde din împrumuturi de la băncile internaționale de dezvoltare.

(3) Se pierdeau avizele și, DACĂ NU LE FACEM ACUM, nu s-ar mai fi făcut decât, poate, peste alți 3 sau 4 ani, iar rețeaua de tramvaie ar fi fost deja compromisă!”, scrie Ciucu.

„Disconfortul va fi uitat”

De altfel, primarul Capitalei ține să-i asigure pe bucureșteni că disconfortul va fi uitat când noile linii de tramvai vor fi fost date în folosință:

„Eu înțeleg disconfortul pe care-l trăim, înțeleg orele pierdute zilnic. Vă mulțumesc pentru că răbdați cu stoicism, mergeți la muncă și țineți orașul viu.

Am luat decizia grea, dar corectă pentru orașul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine d.p.d.v. electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte. „Electoral” era să dau drumul doar la câteva șantiere ușoare și să le dăm gata repede.

Dar punem orașul la punct pentru copiii și nepoții noștri; aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulți ani! După ce se vor termina, va fi bine și vom fi uitat acest disconfort”.

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