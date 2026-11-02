Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, la Gala MEDIAFAX: „Este important să avem presă liberă”

Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a precizat, într-un interviu pentru Mediafax, că este important ca în România să avem presă liberă.

„Presa liberă înseamnă și bătăi de cap. Presa liberă înseamnă de multe ori și că se sare calul, dar de foarte multe ori este esențială. De fapt, este esențială pentru că presa nu este acolo ca să fie de acord cu noi, politicienii, ci este acolo pentru a informa populația și este acolo mai ales pentru a și ne taxa atunci când o merităm. E important să avem în România presă liberă mai departe, să rămânem o democrație liberală. Și pentru că este a patra putere în stat, se comportă ca atare și, de asemenea, are și o responsabilitate, pentru că orice putere vine cu răspundere”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a mărturisit că agenția de presă Mediafax îi apare în feed-ul de pe Facebook.

„Îmi apare în feed-ul de pe facebook. O să spun asta pentru că urmăresc. Nu intru special pe anumite site-uri să îmi caut informația, ci de multe ori mă uit la ceea ce îmi pare în în feed-urile pe facebook”, a precizat acesta.

Întrebat dacă în era rețelelor sociale, atunci când oricine poate fi un creator de conținut, mai avem nevoie de jurnalism independent, acesta a explicat că o politică editorială coerentă poate face diferența.

„Aici, trebuie să răspundă inclusiv redacțiile, pentru că, dacă redacțiile vor reuși să devină redacții, asta înseamnă să aibă o politică editorială coerentă, asta înseamnă să verifice de două ori, de trei ori informația din mai multe surse, asta înseamnă să specializeze ziariști pe diferite domenii: educație, sport, business, administrație publică. Atunci, da, se poate face o diferență și poate avea valoarea adăugată, pentru că așa, oricine, astăzi, poate să-și spună ziarist folosind doar un telefon”, a explicat primarul Capitalei.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!