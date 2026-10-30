Natalia-Elena Intotero, Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, la Gala MEDIAFAX:”Putem face front comun pentru combaterea dezinformării”

Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Natalia-Elena Intotero, Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, a felicitat echipa Mediafax într-un interviu pentru agenția de presă.

„35 de ani înseamnă o viață și felicitări pentru întreaga activitate, felicitări pentru modul în care duceți informația corectă către fiecare cetățean. În 1989 ne-am luptat pentru libertate, pentru a trăi într-o țară unde să fie democrația și unde să fie respectate drepturile tuturor persoanelor, dar și drepturile libertății presei. De aceea, vă felicit și vă mulțumesc”, a spus ministrul.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a precizat că își ia informațiile de la agenția de presă Mediafax.

„Un loc foarte important, având în vedere că sunt foarte multe alte apariții mass-media care-și iau informația de la dumneavoastră și, de aceea, sunt convinsă că în spatele unei știri este o echipă de oameni minunați care muncesc nu doar șapte-opt ore pe zi, muncesc nonstop. Și, încă o dată, 35 de ani este o viață și să avem pe mai departe acest privilegiu de a beneficia de o informație corectă, care să ajungă la toți românii.

„Românii trebuie să știe să își ia informația de la agenții de presă acreditate”

În era rețelelor sociale, atunci când oricine poate fi un creator de conținut, avem nevoie de jurnalism independent”, a explicat ministrul.

„Da, categoric. Și cred că împreună putem face front comun pentru combaterea dezinformării, un fenomen care tinde să fie tot mai periculos. De aceea, românii trebuie să știe să își ia informația de la agenții de presă acreditate, oameni cu experiență și cred că o muncă în echipă poate să ducă la o viață mai liniștită, că, până la urmă, o știre falsă provoacă neliniște, provoacă temere în rândul tuturor cetățenilor, iar pe dumneavoastră vă rog să fiți prezenți în continuare pe toate rețelele de socializare, pentru a aduce informația corectă către toți cetățenii”, a zis Natalia-Elena Intotero.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!