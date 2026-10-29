GALA MEDIAFAX 35. Din 1991 încoace, am scris istoria în România | Agenția se extinde în diaspora | Burse acordate unor tineri excepționali

Miercuri, 28 octombrie, MEDIAFAX a marcat 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară în cadrul căreia a fost rememorată istoria agenției, au fost premiate cinci performanțe remarcabile ale unor tineri și a fost anunțată extinderea internațională a proiectului MEDIAFAX Diaspora.

Gala „MEDIAFAX 35 de Ani” a avut loc în Sala „Mitiță Constantinescu” a Băncii Naționale a României și a fost prezentată de actorul Șerban Pavlu.

35 de ani de istorie a României, într-un film despre MEDIAFAX

Unul dintre momentele centrale ale galei a fost proiecția unui material video dedicat istoriei MEDIAFAX. Filmul a reunit imagini și repere din cei 35 de ani de activitate ai agenției, readucând în atenție evenimentele pe care jurnaliștii MEDIAFAX le-au documentat de-a lungul timpului.

De la primele știri transmise într-o Românie aflată în tranziție la transformările profunde ale societății și la dezvoltarea mediului digital, parcursul agenției s-a desfășurat în paralel cu evoluția țării. Evenimentele politice, schimbările economice, momentele de criză și marile decizii care au influențat societatea românească au făcut parte dintr-o istorie consemnată, zi de zi, prin știri.

Înființată în 1991, MEDIAFAX a contribuit la dezvoltarea presei independente din România și la consolidarea unui flux de informații destinat redacțiilor și publicului. În cei 35 de ani, jurnalismul de agenție a trecut de la transmiterea informațiilor prin mijloacele specifice începutului anilor ’90 la un peisaj media dominat de internet și de circulația rapidă a știrilor.

Retrospectiva prezentată la gală a readus în atenție tocmai această legătură dintre istoria agenției și evenimentele care au marcat ultimele trei decenii și jumătate.

Nicușor Dan și Luca Niculescu, mesaje pentru MEDIAFAX la aniversarea a 35 de ani

Aniversarea a fost marcată și prin mesaje transmise de președintele României, Nicușor Dan, și de premierul Luca Niculescu. Cei doi nu au participat în persoană la gală, mesajele lor fiind prezentate de reprezentanți.

Mesajul președintelui a fost transmis prin intermediul Roxanei Butnaru, consilier de stat. Nicușor Dan a evidențiat contribuția MEDIAFAX la dezvoltarea presei independente și la documentarea istoriei recente a României.

„Aniversarea a trei decenii și jumătate de prezență în spațiul mediatic reprezintă cea mai bună certificare a calității jurnalismului, care a făcut din MEDIAFAX un adevărat reper pe piața media din România”, a transmis șeful statului.

Președintele a amintit că agenția a relatat marile transformări prin care a trecut România după Revoluția din 1989 și a subliniat nevoia de presă liberă și de jurnaliști profesioniști într-un context marcat de creșterea dezinformării.

La rândul său, premierul Luca Niculescu, fost jurnalist și fost coleg al redacției MEDIAFAX, a transmis un mesaj prin intermediul lui Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Mesajul său a avut și o dimensiune personală, premierul evocând legătura pe care o păstrează cu agenția și cu oamenii care au contribuit la dezvoltarea acesteia.

„Port în suflet agenția Mediafax, care încă de la început a stabilit standarde înalte în presa românească”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a vorbit despre libertatea de exprimare, responsabilitatea jurnaliștilor în fața dezinformării și importanța încrederii publicului în informațiile publicate. Totodată, a evocat-o pe fosta sa colegă Toto Lucia Efrim, a cărei amintire, a spus el, rămâne legată de sufletul redacției.

Personalități din viața publică, la Gala MEDIAFAX 35

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului diplomatic, economic, academic și cultural.

Printre invitați s-au numărat Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, senatorul Titus Corlățean și Sorina Matei, director general interimar al Societății Române de Televiziune (SRTv), fostă colegă a redacției MEDIAFAX.

La gală a participat și arhid. Nicolae Iftimie, directorul Agenției de știri BASILICA, care l-a reprezentat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

MEDIAFAX Germania și MEDIAFAX Republica Moldova, anunțate pentru 2027

Unul dintre momentele cu miză pentru dezvoltarea viitoare a agenției a fost anunțul făcut de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA, privind extinderea proiectului MEDIAFAX Diaspora.

După lansarea platformelor MEDIAFAX Spania și MEDIAFAX Italia, agenția pregătește pentru anul 2027 lansarea MEDIAFAX Germania și MEDIAFAX Republica Moldova.

Extinderea urmărește consolidarea legăturilor cu românii din afara țării și dezvoltarea unei prezențe editoriale dedicate comunităților românești din străinătate.

Anunțul marchează o nouă etapă în evoluția agenției, care, după 35 de ani de activitate, își extinde aria de acoperire și urmărește să răspundă nevoilor de informare ale unui public din ce în ce mai dispersat geografic.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

Un alt moment important al galei a fost acordarea celor cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Bursa Grigore Moisil, dedicată domeniilor IT, digitalizare, robotică și inteligență artificială și susținută de PRIME, a fost acordată echipei Velocity. Echipa din Brăila a obținut în 2026 locul întâi la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge din Statele Unite.

Bursa Virgil Madgearu, dedicată antreprenoriatului și susținută de BT, i-a revenit lui Luca Tacea, creatorul aplicației Helpium, un proiect dezvoltat în zona serviciilor digitale.

Bursa Gheorghe Lazăr, pentru educație și mediu și susținută de ONE, a fost acordată lui Teodor Moscalu, multiplu olimpic la chimie.

Bursa Henri Coandă, dedicată științelor exacte și aplicate și susținută de ALTEX România, i-a fost înmânată lui Răzvan-Mihai Iacob, elev remarcat prin rezultatele sale în domeniul științelor și al securității cibernetice.

Bursa George Enescu, dedicată culturii și susținută de BRD, a fost acordată Carinei Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.

Acordarea burselor a adus în prim-plan cinci parcursuri diferite, unite de performanță și de investiția în educație, inovare și cultură.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În cadrul galei au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Cele două distincții au completat momentul dedicat performanței, aducând în atenție implicarea și viziunea în proiecte cu impact dincolo de activitatea profesională propriu-zisă.

MEDIAFAX, 35 de ani de jurnalism și de istorie

Gala aniversară a reunit mai multe dimensiuni ale poveștii MEDIAFAX: istoria unei agenții care a documentat transformările României, oamenii care au contribuit la dezvoltarea sa, responsabilitatea jurnalismului într-un spațiu public tot mai complex și proiectele prin care agenția își pregătește următoarea etapă.

Cele cinci burse de performanță au adus în prim-plan o nouă generație de tineri care excelează în domenii diferite, iar anunțul extinderii în Germania și Republica Moldova a conturat direcțiile de dezvoltare pentru 2027.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă a României. A documentat-o, zi de zi, prin știrile despre evenimentele care au schimbat țara și au ajuns în centrul atenției publice.

35 de ani înseamnă o arhivă de evenimente, milioane de informații transmise și generații de jurnaliști care au contribuit la felul în care publicul a înțeles ceea ce se întâmpla în România și în lume.

Înseamnă și responsabilitatea de a continua să informezi, într-un mediu în care verificarea faptelor, profesionalismul și încrederea publicului rămân esențiale.

De 35 de ani, MEDIAFAX este acolo unde se întâmplă lucrurile importante. În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.