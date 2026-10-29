Ministerul Culturii caută specialiști pentru selectarea managerilor a cinci instituții publice de cultură

„Profesioniști din sectorul cultural independent, avem nevoie de voi! Căutăm specialiști cu experiență și expertiză în domeniu, care să evalueze proiectele de management și să participe la selectarea viitorilor manageri la cinci instituții publice de cultură, subordonate Ministerului Culturii”, a transmis instituția într-o postare pe Facebook.

Cele cinci instituții de cultură sunt: Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, Teatrul Național Târgu-Mureș, Teatrul Național Cluj-Napoca și Muzeul Hărților.

Potrivit Ministerului Culturii, pentru a fi desemnați în comisiile de concurs trebuie să nu fi avut, în ultimii doi ani, relații contractuale cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul.

Persoanele interesate trebuie să trimită, până la 4 noiembrie 2026, un e-mail la adresa [email protected], incluzând: un curriculum vitae din care să reiasă experiența în domeniul instituțiilor de spectacole și concerte sau în cel al muzeelor, în funcție de profilul instituției vizate și precizarea instituției sau a instituțiilor pentru a căror comisie de concurs vă exprimați disponibilitatea, însoțită de mențiunea că nu ați avut relații contractuale cu acestea în ultimii doi ani.