Ministerul Culturii reia bursele de studii și creație după aproape două decenii. Cine va putea primi 10.000 de lei

Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Culturii nr. 3253/2026 și stabilește două categorii principale de finanțare: burse de studii și burse de creație.

Burse de 10.000 de lei

Bursele de studii includ, potrivit regulamentului, bursele propriu-zise, stagiile de formare, granturile de călătorie și rezidențele artistice.

A doua categorie este reprezentată de bursele de creație, destinate desfășurării unor activități de creație în domeniile culturale stabilite prin regulament.

La momentul adoptării documentului, cuantumul este stabilit la 10.000 de lei pentru fiecare bursă. Valoarea va putea fi modificată ulterior prin ordin al ministrului Culturii, în funcție de bugetul aprobat anual.

Banii trebuie utilizați exclusiv în scopul pentru care a fost acordată finanțarea.

De la cinematografie și muzică până la patrimoniu și arhitectură

Regulamentul stabilește 11 domenii pentru care vor putea fi acordate burse: artele spectacolului, arta cinematografică, audiovizual, arte vizuale, curatoriat și critică de artă, muzică și muzicologie, cultură scrisă, patrimoniu cultural imaterial, patrimoniu cultural mobil, arhitectură, dialog intercultural și diplomație culturală.

Domeniile vor putea fi detaliate sau ajustate în funcție de prioritățile stabilite anual.

Bursele vor fi acordate în limita sumelor prevăzute în fiecare an cu această destinație în bugetul Ministerului Culturii.

Ce trebuie să conțină dosarul

Selecția beneficiarilor se va realiza pe baza unor criterii de evaluare aprobate anual prin ordin al ministrului Culturii.

Potrivit regulamentului, candidații trebuie să depună, între altele, formularul de înscriere, CV-ul, o copie a actului de identitate sau pașaportului, documente privind studiile relevante, o scrisoare de intenție și proiectul de studii sau creație.

Dosarul trebuie să conțină și cel puțin două scrisori de recomandare din partea unor specialiști în domeniu, precum și o declarație pe propria răspundere privind documentele și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Documentele vor fi transmise online, iar dosarele incomplete sau depuse după termen vor fi respinse.

Personalul Ministerului Culturii și al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, precum și anumite rude ale acestora, nu poate beneficia de aceste burse pe durata raporturilor de muncă sau de serviciu, conform regulamentului.

Beneficiarii trebuie să justifice folosirea banilor

Acordarea finanțării se va face printr-un contract încheiat între Ministerul Culturii și beneficiar. Acesta va stabili scopul bursei, valoarea și modalitatea de plată, durata, obligațiile de raportare și condițiile în care banii pot fi recuperați.

Beneficiarii trebuie să prezinte documente care să demonstreze desfășurarea activităților finanțate. Pentru granturile de călătorie și rezidențele artistice pot fi solicitate, de exemplu, documente privind transportul și cazarea.

În cazul burselor care depășesc trei luni este prevăzut și un raport intermediar. Nerespectarea obligațiilor de raportare sau utilizarea banilor în alt scop decât cel aprobat poate conduce la rezilierea contractului și recuperarea sumelor acordate.