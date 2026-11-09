Cum își finanțează studenții studiile: burse, credite și alte soluții practice (P)

Acest articol trece în revistă principalele modalități prin care studenții din România își finanțează studiile, cu exemple concrete acolo unde există date verificate public. Nu este un ghid al unei singure universități, ci o hartă generală a opțiunilor disponibile, utilă atât candidaților care se pregătesc pentru admitere, cât și studenților care caută o soluție suplimentară de finanțare.

Bursele de stat și universitare, primul reflex

Cele mai multe universități de stat din România acordă burse din fonduri publice. Bursele sociale se acordă pe criteriul venitului familiei și sunt gândite ca sprijin pentru studenții aflați în dificultate financiară. Bursele de merit sau de performanță răsplătesc rezultatele academice, de cercetare, sportive sau culturale și se acordă, de regulă, prin concurs sau pe baza mediei.

Mecanismul variază de la o universitate la alta: plafoanele de venit, procentul din fondul de burse alocat fiecărei categorii și actele necesare diferă. Un exemplu concret ajută la înțelegerea ordinii de mărime. Academia de Studii Economice din București (ASE) acordă anual peste 3.500 de burse, cu sume stabilite prin Hotărâre de Senat pentru fiecare tip în parte: bursa socială este de 950 de lei pe lună, bursa de performanță categoria I ajunge la 1.500 de lei pe lună, iar cea de excelență Mihail Manoilescu, pentru întreaga activitate profesională și de cercetare, la 1.500 de lei pe lună. Detalii complete despre categorii, condiții și calendar sunt disponibile pe pagina oficială a burselor ASE.

Recomandăm verificarea directă a regulamentului fiecărei universități, întrucât sumele și criteriile se actualizează, de regulă, la începutul fiecărui an universitar.

Programele guvernamentale de finanțare

Pe lângă bursele acordate direct de universități, statul român susține și programe de finanțare adresate studenților care au nevoie de resurse suplimentare pentru taxe, cazare sau alte cheltuieli legate de studii. Un astfel de program este Student Invest, un mecanism guvernamental derulat prin bănci partenere, cu dobândă subvenționată parțial din fonduri publice.

Condițiile exacte de eligibilitate, plafoanele de finanțare și documentele necesare diferă în funcție de banca parteneră aleasă și pot fi modificate de la o sesiune la alta. Recomandăm verificarea condițiilor actuale direct din sursele oficiale ale programului sau la o bancă parteneră, înainte de a lua o decizie bazată pe informații nesigure sau depășite.

Creditele private pentru studii

Unele bănci și instituții de microfinanțare oferă credite dedicate studiilor, gândite să acopere taxe de școlarizare, cazare sau alte costuri conexe. Categoria există pe piața românească de câțiva ani, cu termene diferite de la un furnizor la altul.

Nu recomandăm un produs sau o instituție anume. Un credit pentru studii rămâne un angajament financiar pe termen mediu sau lung, iar decizia trebuie luată cu informații complete despre dobândă, comisioane și termen de rambursare. Verificați condițiile exacte direct la instituția financiară aleasă.

Munca part-time și sprijinul familial

Pentru mulți studenți din România, cea mai comună sursă de finanțare rămâne una combinată: un job part-time, alături de sprijinul familiei. Programul de studii, mai ales în anii I și II, lasă adesea spațiu pentru câteva ore de muncă pe săptămână, într-o poziție flexibilă, adaptată la orar.

Sprijinul familial rămâne, în continuare, sursa principală de finanțare pentru mulți studenți, mai ales acolo unde bursele nu acoperă integral costurile de trai. Combinația exactă între muncă, sprijin familial și bursă diferă de la un student la altul, în funcție de situația personală și de orașul în care studiază.

Mobilitățile cu bursă, o variantă de luat în calcul

Pentru studenții care iau în calcul un semestru de studiu în străinătate, mobilitățile Erasmus+ vin cu propria bursă, gândită să acopere o parte din costurile de trai din țara gazdă. La ASE, de exemplu, peste 600 de studenți pleacă anual în mobilități Erasmus, printr-o rețea de peste 350 de universități partenere.

Bursa Erasmus+ nu înlocuiește nevoia de buget propriu, dar reduce semnificativ costul unui semestru în afara țării. Condițiile de participare, calendarul de aplicare și sumele exacte variază în funcție de universitate și de țara de destinație, așa că recomandăm consultarea biroului de relații internaționale al facultății pentru informații actualizate.

Pentru candidații care încă aleg o facultate și vor să știe, din timp, ce opțiuni de finanțare există la o instituție anume, informațiile despre admiterea la ASE includ și trimiteri către sistemul de burse propriu.

Întrebări frecvente

Se poate cumula bursa cu un job part-time? În general, da, însă regulile diferă de la o universitate la alta, mai ales pentru bursa socială, unde venitul propriu poate influența eligibilitatea. Verificați regulamentul propriei universități înainte de a presupune că cele două se cumulează automat.

Ce diferență este între bursa socială și cea de merit? Bursa socială se acordă pe criteriul venitului familiei pentru studenții aflați în dificultate financiară. Bursa de merit (sau de performanță) recompensează rezultatele academice, de cercetare, sportive sau culturale, indiferent de venit.

Merită un credit pentru studii? Depinde de situația financiară a fiecărui student: un credit poate acoperi un gol temporar de finanțare, dar presupune și costuri (dobândă, comisioane) care trebuie cântărite atent. Nu este o soluție potrivită pentru toată lumea, iar decizia merită luată doar după compararea mai multor oferte.

Unde verific bursele disponibile la facultatea mea? Direct pe pagina oficială a facultății sau universității alese. Regulamentele de burse, plafoanele de venit și calendarul de aplicare se publică, de regulă, la începutul fiecărui an universitar.