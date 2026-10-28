Burse sociale de 925 de lei pentru studenți, în anul universitar 2026–2027. Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Sprijinul financiar este acordat din fonduri europene și de la bugetul național, iar studenții care au primit bursă anul trecut vor trebui să participe la o nouă selecție, anunță Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Măsura face parte dintr-un proiect derulat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, care urmărește prevenirea și reducerea abandonului universitar.

Burse de 925 de lei, acordate integral în fiecare lună

Potrivit comunicatului, valoarea bursei sociale este de 925 de lei lunar, iar suma va fi acordată integral, indiferent de numărul zilelor în care sunt organizate activități didactice în luna respectivă.

Numărul beneficiarilor va depăși 36.000 de studenți, fiind cel puțin egal cu cel din anul universitar 2025 – 2026.

Finanțarea este asigurată prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, și din bugetul național.

Cine poate beneficia de bursă. Condițiile obligatorii

Pentru a primi sprijinul financiar, studenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții.

Aceștia trebuie să aibă între 18 și 29 de ani la data înscrierii în grupul-țintă al proiectului și să fie înmatriculați la un program de licență sau de masterat.

De asemenea, sunt eligibili numai studenții care urmează cursuri cu frecvență, ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat și studiază într-o instituție civilă de învățământ superior de stat selectată pentru participarea la proiect.

Îndeplinirea acestor condiții nu înseamnă automat acordarea bursei. Beneficiarii vor fi selectați de universități, în baza criteriilor generale privind bursele studențești și a metodologiilor proprii.

Studenții care au primit bursă anul trecut trebuie să participe din nou la selecție

UEFISCDI precizează că, pentru anul universitar 2026 – 2027, universitățile vor organiza o nouă procedură de selecție.

Aceasta îi vizează inclusiv pe studenții care au beneficiat de bursă socială în anul universitar precedent. Prin urmare, acordarea sprijinului financiar nu se prelungește automat.

Studenții interesați trebuie să se adreseze universității la care sunt înmatriculați și să urmărească anunțurile referitoare la calendarul de selecție și la documentele necesare.

Procedurile vor fi stabilite de fiecare instituție de învățământ superior participantă, cu respectarea criteriilor generale aprobate prin Ordinul ministrului Educației nr. 6.463/2023, cu modificările ulterioare.

Calendarul detaliat și informațiile administrative urmează să fie comunicate în perioada următoare, prin intermediul universităților și pe canalele oficiale ale proiectului.

Sprijin suplimentar pentru prevenirea abandonului universitar

Pe lângă bursele lunare, studenții selectați vor putea participa la activități de sprijin educațional organizate online.

Printre acestea se numără webinare și ateliere dedicate gestionării timpului, reducerii stresului academic și dezvoltării abilităților de învățare.

Aceste activități urmăresc să îi ajute pe studenții aflați în situații vulnerabile să își continue studiile și să depășească dificultățile care pot duce la abandon universitar.