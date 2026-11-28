Moaștele ajung vineri, 4 decembrie 2026, și vor rămâne spre cinstire până în 7 decembrie 2026, potrivit Basilica.ro.

Liturghia de hram va fi oficiată duminică, 6 decembrie, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou se află la Kilometrul Zero al Bucureștilor, la adresa Str. Cavafii Vechi nr. 6, Sector 3.

În sfântul lăcaș se păstrează moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, soția Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, purtate zilele acestea în pelerinaj la Galați, cu prilejul sărbătorii Sf. Ap. Andrei.