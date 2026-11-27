Muzeul Național de Artă al României (MNAR) deschide vineri, 27 noiembrie, expoziția internațională „El Greco.

Migrantul – De la icoana bizantină la expresionismul internațional”, care reunește lucrări ale unor artiști precum El Greco, Tițian, Cézanne, Picasso și Kokoschka. Expoziția poate fi vizitată până la 28 februarie 2027, la sediul muzeului din București.

Este una dintre cele mai importante demersuri expoziționale din ultimele decenii din România, prin notorietatea numelor alese și prin tematica deosebit de importantă pentru ce înseamnă identitate culturală europeană.

Proiectul urmărește evoluția artistică a lui Doménikos Theotokópoulos, cunoscut drept El Greco, de la rădăcinile sale în tradiția bizantină din Creta, prin experiența formativă din Italia, până la afirmarea sa în Spania.

Unul dintre cei mai importanți pictori ai artei europene

Organizatorii propun o perspectivă asupra modului în care artistul a combinat influențe culturale și spirituale diferite, dezvoltând un stil care avea să influențeze arta modernă.

Potrivit MNAR, expoziția evidențiază atât sursele și originalitatea creației lui El Greco, cât și ecourile acesteia în arta secolelor XIX și XX.

Redescoperit în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, după ce fusese considerat multă vreme un pictor excentric, artistul a devenit o sursă de inspirație pentru reprezentanți ai impresionismului, expresionismului, cubismului și suprarealismului.

Sunt expuse și lucrări ale unor pictori români

Printre artiștii ale căror lucrări vor fi prezentate se numără Tintoretto, Tițian, Parmigianino, Paul Cézanne, Pablo Picasso și Oskar Kokoschka.

Expoziția include și opere ale unor artiști români și central-europeni, între care Nicolae Tonitza, Iosif Iser, Lascăr Vorel, Hans Mattis-Teutsch, Olga Greceanu și Victor Man.

Lucrările provin din colecțiile unor importante instituții muzeale europene, precum Muzeul Național Prado și Muzeul Național Thyssen-Bornemisza din Madrid, Muzeul El Greco din Toledo, Muzeul Capodimonte din Napoli, Muzeul Național Picasso din Paris, Galeria Belvedere din Viena și Neue Nationalgalerie din Berlin.

Lucrări împrumutate

Expoziția reunește, de asemenea, lucrări împrumutate de la muzee și instituții culturale din România, inclusiv Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Muzeul Național de Artă Timișoara și Muzeul de Artă Brașov.

Curatorii expoziției sunt Mălina Conțu, Erwin Kessler și Cosmin Ungureanu.

Organizatorii descriu proiectul drept unul dintre cele mai importante demersuri expoziționale internaționale realizate în România în ultimele decenii, un experiment care propune o analiză a legăturilor dintre tradiția bizantină și modernitatea occidentală, dar și a influenței circulației culturale asupra creației artistice.

Expoziția este însoțită de un site dedicat, disponibil în română și engleză, care include informații și materiale educative pentru copii, profesori și familii, precum și un audioghid.

„El Greco. Migrantul – De la icoana bizantină la expresionismul internațional” este deschisă la parterul Galeriei Naționale a MNAR, din Calea Victoriei nr. 49-53, în perioada 27 noiembrie 2026 – 28 februarie 2027.

Programul de vizitare este de miercuri până vineri, între orele 10:00 și 18:00, și sâmbătă și duminică, între orele 11:00 și 19:00. Biletul întreg costă 60 de lei, iar cel cu reducere pentru elevi este de 15 lei.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul expoziției, https://elgreco.mnar.ro/.