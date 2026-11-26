Descoperirea a fost anunțată marți, 24 noiembrie, de Muzeul Național de Artă al Lituaniei. Pictura, intitulată „Încoronarea primului rege al Lituaniei, Mindaugas, în 1253”, fusese considerată pierdută timp de mai multe decenii. Cei care au găsit-o sunt Danutė și Jonas Juozelskai, doi locuitori care au observat pânza abandonată lângă un container din cartierul Žvėrynas. În loc să o lase acolo, au anunțat Centrul de Restaurare Pranas Gudynas. Două specialiste s-au deplasat pentru a examina lucrarea și au recunoscut pictura lui Kalpokas. Pe 20 noiembrie, pânza a fost transportată în siguranță la centrul de restaurare.

Pictura era împăturită, dar nu fusese distrusă

Starea în care a fost găsită lucrarea i-a surprins pe restauratori. Deși fusese împăturită și abandonată în aer liber, pânza era uscată și nu prezenta deteriorări provocate de umezeală. Linas Lukoševičius, expert în restaurarea picturilor, a explicat că prima etapă va consta în conservarea operei, înaintea unei intervenții mai ample.

Pictura fusese comandată în 1938 pentru pavilionul Lituaniei de la Expoziția Mondială din New York. Artistul a primit atunci 4.350 de litas, o sumă comparată de reprezentanții muzeului cu aproximativ 70.000 de euro în prezent.

După încheierea expoziției, lucrarea ar fi fost depozitată la reprezentanța diplomatică a Lituaniei din Washington. Ce s-a întâmplat ulterior cu ea rămâne necunoscut. Nu se știe nici cum a ajuns, după aproape nouă decenii, lângă un container din Vilnius.

O lucrare care spune povestea primului rege al Lituaniei

Pictura îl înfățișează pe Mindaugas, primul rege al Lituaniei, îngenuncheat în fața episcopului care îi așază coroana pe cap, în anul 1253. Lucrarea făcea parte dintr-un ansamblu artistic menit să prezinte istoria țării vizitatorilor Expoziției Mondiale din 1939. În aceeași sală erau expuse și două picturi realizate de tatăl artistului, Petras Kalpokas, dedicate unor evenimente importante din trecutul Lituaniei, inclusiv proclamării independenței din 1918.

Arūnas Gelūnas, directorul Muzeului Național de Artă, a comparat istoria artei lituaniene cu un mozaic din care lipsesc numeroase piese, pierdute din cauza evenimentelor istorice. Recuperarea picturii oferă cercetătorilor posibilitatea de a reconstitui o parte din acest trecut și de a afla mai multe despre participarea Lituaniei la expozițiile internaționale.

Pictura ar putea fi expusă înainte de Crăciun

Muzeul intenționează să prezinte lucrarea publicului în luna decembrie, înainte de restaurarea propriu-zisă. Una dintre variantele analizate este expunerea ei la Muzeul de Arte Aplicate și Design din Vilnius, în clădirea Vechiului Arsenal. Directorul instituției a descris recuperarea picturii drept un cadou de Crăciun pentru Lituania.