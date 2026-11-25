Instalația care simulează procesul de respirație a fost amplasată de asociația Ecopolis pe Calea Victoriei, într-o zonă intens circulată a Capitalei, iar primele rezultate ale experimentului au fost prezentate miercuri, de Primăria Municipiului București.

„Din alb imaculat în gri, în doar 4 zile! Am făcut testul plămânului și am văzut cu ochiul liber ce respirăm în fiecare zi. Este cu adevărat grav!”, a transmis municipalitatea.

Cum funcționează plămânul artificial

Instalația este prevăzută cu două ventilatoare care aspiră aerul din atmosferă printr-un material textil alb, simulând procesul de respirație.

Particulele poluante se depun treptat pe suprafața materialului, schimbându-i culoarea din alb în gri sau chiar în negru.

Plămânul artificial este dotat și cu un senzor care măsoară în timp real concentrația particulelor fine PM2,5 (particule în suspensie cu un diametru de cel mult 2,5 micrometri). Printre sursele acestora se numără gazele de eșapament și uzura anvelopelor și a frânelor.

Dimensiunile reduse ale particulelor le permit să pătrundă adânc în sistemul respirator, iar expunerea la acestea este asociată cu apariția sau agravarea unor afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.

Copiii, cei mai expuși poluării

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a recunoscut, la inaugurarea instalației, că bucureștenii respiră un aer poluat, subliniind riscurile la care sunt expuși în special copiii și persoanele cu afecțiuni respiratorii.

„Trebuie să știm ce respirăm! În București, nu respirăm un aer curat. Iar cei mai afectați sunt copiii și animalele de companie, pentru că sunt mai aproape de nivelul solului unde particulele stau în suspensie. Au de suferit, de asemenea, bolnavii de astm și cu alte afecțiuni respiratorii”, a declarat edilul.

Acesta a precizat că municipalitatea a pus în dezbatere publică Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) pentru perioada 2026–2030.

„Vom acționa, ca să protejăm sănătatea oamenilor! Am pus în dezbatere Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA), e un document necesar și mult așteptat”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Documentul identifică principalele surse de poluare din Capitală și stabilește măsurile necesare reducerii concentrațiilor de poluanți atmosferici sub limitele prevăzute de lege, iar bucureștenii pot transmite observații și propuneri până la 12 decembrie 2026.

Printre măsurile propuse se numără restricționarea progresivă a circulației autovehiculelor poluante, modernizarea transportului public, înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de lemn și cărbune și reabilitarea sistemului de termoficare.

Experimentul se desfășoară simultan în nouă țări europene

Plămânul artificial va rămâne pe Calea Victoriei până în data 20 decembrie, iar rezultatele experimentului vor fi făcute publice ulterior.

Inițiativa face parte din campania europeană „Vezi ce respiri”, desfășurată simultan în Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia și România.

Campania este inițiată de organizația neguvernamentală poloneză Polish Smog Alert, dedicată combaterii poluării atmosferice, și finanțată de Clean Air Fund – organizație filantropică internațională cu sediul la Londra, care sprijină proiecte de îmbunătățire a calității aerului.