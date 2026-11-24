Cartele SIM provenite de la doi operatori de telefonie mobilă din Lituania au fost descoperite în dronele utilizate de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei, arată o investigație jurnalistică internațională, publicată marți de portalul lituanian 15MIN și relatată de Current Time.

Datele serviciilor de informații militare ucrainene, consultate de jurnaliști, arată că opt cartele SIM preplătite comercializate sub marca Pildyk de operatorul lituanian de telefonie mobilă Tele2 au fost găsite în drone rusești lansate asupra Ucrainei în 2025.

Reprezentanții Tele2 au confirmat că cele opt cartele au fost cumpărate și activate în 2024, când Lituania nu impunea verificarea identității persoanelor care achiziționau cartele telefonice preplătite.

În raportul serviciilor de informații ucrainene sunt menționate și cartele Ežys, o altă marcă de cartele preplătite, comercializată de operatorul lituanian Telia. Jurnaliștii nu au reușit însă să obțină date despre aceste cartele și despre modul în care au fost achiziționate.

Comisia Europeană cere investigații

Comisia Europeană a solicitat statelor membre să investigheze astfel de cazuri, ca răspuns la întrebările adresate de jurnaliști.

Exportul de cartele SIM către Rusia este interzis prin sancțiunile europene și poate fi autorizat doar în situații excepționale, cu aprobarea autorităților naționale.

Lituania a introdus obligativitatea identificării cumpărătorilor de cartele SIM preplătite la 1 ianuarie 2025. La nivelul Uniunii Europene nu există însă reguli unitare privind înregistrarea acestor cartele, fiecare stat membru stabilind propriile cerințe.

Componente occidentale fabricate în 2026

Autorii investigației au descoperit și dovezi privind utilizarea de către Rusia a unor componente electronice occidentale fabricate chiar în 2026.

Descoperirile indică, în opinia jurnaliștilor, că Rusia continuă să beneficieze de canale de aprovizionare cu tehnologie occidentală prin care sunt eludate sancțiunile internaționale.

Investigația a fost coordonată de publicația belgiană De Tijd, în colaborare cu portalul lituanian 15min, publicația ucraineană The Kyiv Independent, Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) și centrul german de jurnalism de investigație Paper Trail Media.