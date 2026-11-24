Organismul anticorupție din China îl anchetează pe Chen pentru „presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii”, a transmis Xinhua. Expresia este utilizată frecvent pentru a desemna faptele de corupție, scrie Reuters.

Campania anticorupție a lui Xi Jinping se intensifică

Înainte de anunțul neașteptat privind anchetarea lui Chen, trei membri ai Biroului Politic, organism format în 2022 și alcătuit din 24 de membri, He Weidong, Zhang Youxia și Ma Xingrui, fuseseră deja înlăturați.

Anchetarea lui Chen Jining marchează o nouă intensificare a campaniei anticorupție desfășurate de președintele Xi Jinping, care a dus la înlăturarea mai multor oficiali de rang înalt din conducerea partidului și a armatei.

În cazul oficialilor chinezi, în special al celor de rangul lui Chen Jining, anunțarea publică a unei anchete de către Comisia Centrală pentru Inspecția Disciplinei semnalează, în general, sfârșitul carierei lor politice.

Ascensiunea lui Chen Jining în conducerea Partidului Comunist Chinez

Chen, în vârstă de 62 de ani, a avut un parcurs neobișnuit în ierarhia chineză. Specialist în științele mediului, acesta a obținut un doctorat la Imperial College London și a avansat în cadrul prestigioasei Universități Tsinghua din China, ajungând să ocupe funcția de rector.

A intrat în guvern în calitate de ministru al Protecției Mediului, înainte de a deveni primar al Beijingului. În 2022, a devenit membru al Biroului Politic și a fost numit lider al Partidului Comunist din Shanghai, centrul financiar al Chinei.

Funcția de secretar al Partidului Comunist din Shanghai este una dintre cele mai prestigioase funcții de la nivel provincial din China și a servit adesea drept rampă de lansare către cele mai înalte funcții de conducere.

Xi Jinping a ocupat pentru o scurtă perioadă funcția de lider al partidului din Shanghai, în 2007, înainte de a deveni membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic, cel mai înalt organism decizional al țării.

Premierul Li Qiang, al doilea cel mai important oficial din ierarhia chineză, precum și vicepreședintele Han Zheng au ocupat, de asemenea, funcția de secretar al partidului din Shanghai înainte de a accede în conducerea centrală.