Prima reuniune a avut loc marți, la Manila, unde Trump s-a întâlnit cu premierul japonez Sanae Takaichi, premierul indian Narendra Modi și premierul australian Anthony Albanese.

Cei patru lideri au discutat despre consolidarea cooperării în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și supravegherea maritimă, potrivit sursei citate.

„Prietenii mei”

Declarația comună a reafirmat rolul Quad ca parteneriat pentru pace, stabilitate și prosperitate. Alianța reunește patru democrații care urmăresc, printre altele, să limiteze influența strategică a Beijingului în regiunea Indo-Pacifică.

Atmosfera reuniunii de la Manila a fost relaxată. Trump i-a numit „prietenii mei” pe cei trei lideri și a glumit cu aceștia în fața jurnaliștilor.

Președintele american a spus că aceștia îl pot contacta direct ori de câte ori au probleme sau doresc să discute cu el.

„Dezacordurile nu trebuie să împiedice dialogul”

Două zile mai târziu, scena diplomatică s-a schimbat radical. La Shenzhen, în China, Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping și Vladimir Putin, la o reuniune trilaterală organizată într-un cadru oficial impresionant.

Cei trei lideri au discutat despre cooperarea internațională, reforma Organizației Națiunilor Unite, aprovizionarea cu petrol și riscurile unui război nuclear.

Și de această dată, Trump a folosit un ton prietenos.

I-a numit „prieteni” atât pe Xi, cât și pe Putin și a susținut că diferențele dintre state nu ar trebui să împiedice dialogul.

„Prea des, liderii din trecut au evitat să discute cu națiunile cu care aveau dezacorduri. Noi credem contrariul”, a declarat președintele american.

Două viziuni asupra ordinii mondiale

Diferențele dintre cele două reuniuni depășesc protocolul diplomatic. Potrivit lui Ken Moriyasu, cercetător la Hudson Institute, Quad reprezintă ordinea internațională de după Al Doilea Război Mondial, bazată pe democrație și statul de drept.

În schimb, summitul trilateral ar putea indica apariția unei ordini diferite, în care trei mari puteri își recunosc reciproc sferele de influență și evită să intervină în interesele fundamentale ale celorlalte.

Și declarațiile comune reflectă această diferență

Documentul Quad conține angajamente concrete de cooperare, în timp ce comunicatul SUA-China-Rusia are în principal caracter simbolic.

Totuși, Edgard Kagan, fost ambasador american în Malayesia, consideră că documentul trilateral conține elemente importante. Limbajul referitor la armele nucleare și la continuarea dialogului reprezintă, în opinia sa, o concesie semnificativă din partea Chinei.