Declarația are o semnificație aparte în condițiile în care președintele rus este vizat de un mandat internațional de arestare emis chiar de această instanță, relatează Reuters, citată de The Guardian.

Trump critică instanța care îl urmărește pe Vladimir Putin

„Curtea Penală Internațională a scăpat de sub control”, le-a spus Trump celor doi lideri, potrivit Reuters.

Afirmația președintelui american intervine în contextul în care Vladimir Putin se numără printre cele mai cunoscute persoane urmărite de Curtea Penală Internațională.

În martie 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele liderului de la Kremlin, pentru presupusa crimă de război constând în deportarea și transferarea ilegală a unor copii ucraineni din teritoriile ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă.

Mandatul rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că Putin riscă să fie arestat dacă intră pe teritoriul unui stat obligat să pună în aplicare deciziile instanței.

Statele Unite și China nu sunt însă părți la Statutul de la Roma, tratatul internațional care a înființat CPI, astfel că nu au obligațiile de cooperare și executare a mandatelor prevăzute pentru statele membre.

Trump: „Scriem istorie”

Reuniunea de joi de la Shenzhen reprezintă prima întâlnire trilaterală oficială dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

Donald Trump a descris evenimentul drept un moment istoric pentru relațiile dintre cele trei puteri.

„Sunt încântat că această călătorie ne-a oferit și oportunitatea acestei prime întâlniri trilaterale dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, chiar astăzi. În acest sens, și cred că și în multe alte privințe, scriem cu adevărat istorie”, a declarat președintele american.

Trump a susținut că cele trei state se află într-o poziție privilegiată pentru a aborda problema armamentului nuclear și a afirmat că „nicio pace nu este făurită prin refuzarea oportunităților”.

Putin invocă responsabilitatea comună pentru pace și securitate

La rândul său, Vladimir Putin a declarat că cele trei puteri au un rol important în menținerea stabilității internaționale.

„Cele trei state ale noastre au o responsabilitate comună în menținerea păcii și securității”, a afirmat președintele rus, prin intermediul unui traducător.

Putin a pledat pentru extinderea discuțiilor la relațiile internaționale și la domeniul energetic.

„Ar trebui să discutăm despre relațiile globale și regionale, precum și despre securitatea energetică”, a declarat liderul de la Kremlin.

Acesta a apreciat că Statele Unite „pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă vor coopera în mod constructiv”.

Controlul armelor nucleare, pe agenda reuniunii

Întâlnirea are loc într-un context sensibil pentru securitatea internațională, după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major de control al armamentului nuclear dintre Statele Unite și Rusia.

Trump și-a exprimat anterior intenția de a negocia un nou acord care să includă și China.

Beijingul a transmis însă că nu este dispus să accepte, cel puțin în actualele condiții, limitări asupra arsenalului său nuclear, considerabil mai redus decât cele ale Statelor Unite și Rusiei.

Reuniunea de la Shenzhen a provocat și îngrijorări în rândul unor state mai mici, pe fondul temerilor că interesele lor ar putea fi trecute în plan secund în negocierile dintre marile puteri.