„Brexitul nu a funcționat. Am pierdut mai mult decât am câștigat”, a declarat Burnham săptămâna aceasta. El a spus că toate opțiunile ar trebui să fie pe masă pentru relațiile viitoare, inclusiv realăturarea la blocul format acum din 27 de națiuni, potrivit AP.

Burnham a subliniat că inversarea Brexitului este doar un rezultat posibil și este departe de a fi iminent. Ar avea nevoie nu doar de sprijinul alegătorilor britanici, ci și al unei Uniuni Europene neîncrezătoare.

Totuși, Burnham a încălcat codul tăcerii de un deceniu al guvernelor britanice cu privire la opțiunea realocării.

Brexit a afectat economia britanică

Majoritatea economiștilor sunt de acord că Brexitul a afectat economia britanică prin ridicarea de bariere în calea comerțului cu vecinii țării, însă politicienii britanici au fost precauți în a redeschide o dezbatere dureroasă. Ambele părți ale argumentului își amintesc de furia și dezbinarea din timpul campaniei pentru referendum și de negocierile acrimonioase de divorț care au urmat înainte de separarea finală din 2020.

Summitul UE-Regatul Unit de vineri este doar al doilea de când Marea Britanie a devenit prima țară care a părăsit cel mai mare bloc comercial din lume. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe rețelele de socializare că își dorește ca acesta să fie „un summit al ambiției și al rezultatelor concrete. Mai multe oportunități pentru tineri. Un comerț agroalimentar mai ușor. Și o cooperare mai puternică în domeniul securității economice”.

Un posibil acord comercial

Se așteaptă ca cele două părți să semneze un acord comercial pentru alimente și băuturi, un acord privind comercializarea certificatelor de emisii și un plan care să permită tinerilor să lucreze pentru perioade limitate în Marea Britanie și UE. Burnham afirmă că acordurile ar putea adăuga o modestă creștere de 0,4% la economia Marii Britanii.