Numărul reprezintă o creștere de aproximativ 700.000 de persoane față de luna februarie.

Potrivit The Guardian, pastilele pentru slăbit au fost aprobate în luna iunie. Anterior, persoanele trebuiau să utilizeze versiunea injectabilă.

Un alt motiv pentru care aceste medicamente sunt la mare căutare este faptul că sunt utilizate și de bărbați.

Bărbații reprezintă puțin sub o treime (32%) dintre persoanele care iau medicamente pentru slăbit, în creștere față de 23% în februarie. Numărul utilizatorilor de sex masculin aproape s-a dublat, ajungând la 830.000, față de 440.000 în urmă cu nouă luni.

De asemenea, medicamentele pentru slăbit schimbă și obiceiurile de cumpărare.

În anul de după începerea administrării medicamentelor, gospodăriile cu un utilizator al acestor medicamente au cheltuit împreună cu 1 miliard de lire sterline mai puțin pe alimente decât se așteptau, comparativ cu alte gospodării.

„Pentru mulți oameni, o pastilă zilnică este mult mai ușoară decât o injecție, iar odată cu creșterea numărului de utilizatori de sex masculin, ne așteptăm ca popularitatea acestor medicamente să crească”, a spus Nishita Pattni, angajată a companiei care a inițiat studiul.

Studiul a constatat că persoanele care luau medicamente pentru slăbit nu cumpărau pur și simplu mai puține alimente. Cheltuielile și volumul scădeau într-un ritm similar, potrivit sursei citate.