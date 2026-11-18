Alb, roșu și negru – cele trei culori în care a fost concepută vizual coperta – prin sine indică tensiune, pericol, amenințare, instabilitate, jocuri periculoase de putere.

Da, este clar că avem de-a face cu o lume a crizelor interconectate, pentru că în imagine apar laolaltă instituții politice financiare, lideri, mulțimi, incendii, păduri, climă, infrastructură energetică, criză de apă, simboluri ale inteligenței artificiale – tot atâtea chei în care să citim compoziția lui Cleon Peterson, un artist vizual american cunoscut, de altfel, pentru interpretarea sa fără filtre a realității.

Dacă vreți, un artist care nu te scutește de conflict, ci te aruncă chiar în mijlocul lui.

Anul crizelor simultane?

Desigur că nu avem de-a face cu evenimente prestabilite. Probabil că motivul pentru care coperta a făcut atâta vâlvă este aglomerarea temelor într-un spațiu mic, ceea ce face ca totul să pară apăsător. Ce ne așteaptă? UN an al crizelor? Deja le trăim. Un an al crizelor simultane? Probabil că da, dar asta depinde mult și de capacitatea guvernelor de a reacționa.

Editorul „The Economist” Tom Standage enumeră, într-un editorial explicativ, temele de urmărit pentru 2027.

Tema 1: America post-Trump

Ce se întâmplă cu America de după alegerile mid-term, pentru că este clar că e o societate puternic polarizată, iar politica externă a lui Trump i-a nemulțumit chiar și pe cei mai trumpiști dintre trumpiști. Potrivit lui Standage, urmează o perioadă de confruntări politice interne, decizii executive controversate, posibile acțiuni externe care să dezechilibreze și pe plan internațional.

Este o miză care depășește persoana lui Donald Trump, care, avertizează editorul The Economist, nu va ieși discret din scenă, ci se va reinterpreta într-un personaj politic mai agresiv și mai imprevizibil, în încercarea de a-și construi și a-și păstra influența asupra moștenirii politice.

În relația cu Europa, întrebarea esențială este dacă SUA va continua să considere securitatea continentului o prioritate strategică sau dacă se va concentra pe competiția cu China și pe problemele interne.

Asta, pentru România, e d eimportanță directă, pentru că securitatea țării noastre e strâns legată de apartenența la NATO și de prezența americană pe flancul estic.

Chiar dacă nu există motive pentru o retragere americană din Europa, există totuși suficiente motive pentru ca țările europene să-și consolideze propriile capacități de apărare și să nu considere garanțiile de securitate drept o variabilă care nu s epoate schimba.

În 2027, relația SUA – NATO și atitudinea Americii față de Ucraina precum și evoluția competiției cu China vor fi printre cele mai importante repere de urmărit.

Tema 2 – Iranul și Orientul Mijlociu

O temă majoră, d einteres pentru fiecare dintre noi, pentru că de asta depinde prețul alimentelor.

Potrivit The Economist, urmările conflictului vor trece mult peste granițele Orientului Mijlociu – se vor modifica fluxurile energetice, raporturile de putere regionale și relațiile dintre Statele Unite și aliații săi.

Există, însă, un efect mai puțin spectaculos, dar cu efecte dezastruoase: riscul penuriei de îngrășăminte.

De ce contează asta? Pentru că industria îngrășămintelor este strâns legată de energie, în special de gazul natural.

Perturbarea aprovizionării cu energie și a transportului maritim poate crește costurile de producție și poate afecta disponibilitatea unor produse esențiale pentru agricultură.

Apare astfel un posibil efect de domino: conflictul militar influențează piața energetică, piața energetică influențează industria îngrășămintelor, iar agricultura poate resimți consecințele în următoarele cicluri de producție.

Adăugați la asta fenomene climatice extreme și aveți harta totală a deztasrului alimentar!

Este interesant și important de urmărit și situația din Strâmtoarea Ormuz, unde orice perturbare poate produce efecte în lanț.

România nu ar fi scutită de creșterea prețurilor la energie, transport, îngrășăminte, alimente și, chiar dacă nu orice creștere a prețurilor petrolului influențează imediat și prețurile alimentelor, o perturbare prelungită a fluxurilor comerciale poate amplifica presiunile inflaționiste.

Prin urmare, în 2027, Orientul Mijlociu nu va trebui urmărit doar prin prisma evoluției militare, ci și prin indicatorii economici care arată cât de mult se extinde conflictul în economia mondială.

Tema 3: Taiwan – anul 2027 și riscul unei confruntări care ar putea afecta întreaga planetă

Problema Taiwanului este, după Standage, cea mai importantă din perspectiva consecințelor globale.

Anul 2027 este frecvent menționat în analizele militare privind obiectivul Chinei de a-și dezvolta capacitatea de a desfășura o eventuală operațiune împotriva insulei, dar se cuvine să menționăm că acest an nu este o dată confirmată pentru o invazie chineză.

Una e să te pregătești și alta e să iei o decizie, chiar dacă una o presupune pe cealaltă.

Taiwanul are o importanță strategică excepțională prin poziția sa geografică și prin rolul industriei semiconductorilor în economia globală.

O criză militară ar putea afecta producția de cipuri, industria auto, electronicele, infrastructura de comunicații și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Într-o economie în care aproape toate sectoarele depind într-o anumită măsură de tehnologie, consecințele ar putea fi considerabile.

Mai mult, nu este necesară o invazie pentru ca economia globală să resimtă efectele unei crize. O blocadă, exerciții militare prelungite sau întreruperea transportului comercial ar putea produce deja perturbări importante.

Tema 4: Europa: populismul, datoria publică și fragilitatea proiectului european

The Economist acordă o atenție specială alegerilor prezidențiale din Franța și posibilității unei victorii a lui Marine Le Pen.

Pentru publicația britanică, acest scenariu ar putea produce un adevărat cutremur politic european.

Franța este unul dintre pilonii construcției europene. Alături de Germania, reprezintă motorul politic și strategic al Uniunii Europene.

O schimbare majoră de orientare la Paris ar putea afecta politica europeană de apărare, relația cu NATO, sprijinul pentru Ucraina și echilibrul instituțional al Uniunii.

Există însă și o vulnerabilitate financiară.

Franța are o datorie publică ridicată, iar investitorii urmăresc cu atenție capacitatea autorităților de a menține finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă.

Dacă incertitudinea politică se accentuează, piețele ar putea solicita dobânzi mai mari pentru finanțarea datoriei franceze, iar asta nu s-ar opri la granițele Franței. O criză de încredere într-una dintre cele mai importante economii europene ar putea afecta întreaga zonă euro.

În acest context, populismul nu mai este doar o temă electorală, ci și un factor economic de natură să influențeze costul finanțării statelor, investițiile și încrederea piețelor.

Deja Uniunea Europeană pare slăbită și fragmentată. Asta, pentru România, ar însemna o capacitate redusă de a răspunde provocărilor de securitate și energetice.

Tema 5: Datoria publică: vulnerabilitatea care ar putea provoca următoarea criză financiară

Poate cea mai importantă temă economică a ediției este presiunea asupra piețelor obligațiunilor guvernamentale.

The Economist avertizează că multe economii dezvoltate au ajuns să depindă de împrumuturi importante pentru a-și finanța cheltuielile și pentru a-și refinanța datoriile existente.

Problema apare atunci când investitorii încep să solicite dobânzi mai mari.

Costurile de finanțare cresc, bugetele publice devin mai vulnerabile, iar guvernele au mai puțin spațiu pentru investiții și politici sociale.

Fondul Monetar Internațional a identificat în raportul său privind stabilitatea financiară din octombrie 2026 două riscuri relevante: posibilitatea unei corecții a activelor asociate inteligenței artificiale, amplificată de creșterea îndatorării sectorului, și riscul unei creșteri accentuate a randamentelor obligațiunilor suverane.

Într-o lume cu datorii publice ridicate, un șoc financiar poate deveni rapid o problemă internațională.

Tema 6: Inteligența artificială: revoluție tehnologică sau bulă financiară?

Probabil că e cel mai interesant avertisment al revistei: industria inteligenței artificiale.

În ultimii ani, investițiile în această industrie au crescut spectaculos. Companiile cheltuiesc sume uriașe pentru centre de date, procesoare, infrastructură energetică și dezvoltarea unor modele tot mai performante.

The Economist atrage atenția, însă, asupra riscului unei corecții financiare.

Dacă firmele din sector continuă să se împrumute masiv, iar veniturile și productivitatea obținute nu justifică investițiile, piața ar putea trece printr-o perioadă de ajustare severă.

Aici trebuie făcută o distincție esențială: faptul că inteligența artificială reprezintă o revoluție tehnologică reală nu înseamnă că toate companiile din acest domeniu sunt evaluate corect.

Istoria economică oferă numeroase exemple de tehnologii revoluționare care au fost însoțite de bule speculative.

Mai există și riscuri politice, sociale și de securitate cibernetică. Pe măsură ce modelele devin mai capabile, pot crește atât oportunitățile, dar pot crește și riscurile de utilizare abuzivă.

Pentru piața muncii, efectele vor fi inegale. Unele activități repetitive vor fi automatizate, în timp ce alte profesii vor deveni mai productive.

Tema 7: Clima: un nou an al temperaturilor extreme și riscurilor alimentare?

Este foarte posibil, scrie The Economist, ca 2027 să aducă un nou record de temperatură, însoțit de secete, incendii și valuri de căldură.

Avertismentul este susținut și de evoluția fenomenului El Niño.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat în septembrie 2026 că fenomenul este deja instalat și că există o probabilitate foarte ridicată să persiste până în februarie 2027, cu posibilitatea intensificării sale.

El Niño modifică circulația atmosferică și tiparele de precipitații și temperatură la scară globală.

Nu înseamnă că toate regiunile vor avea secetă sau că România este condamnată la un nou an agricol dificil. Efectele diferă în funcție de regiune și de interacțiunea cu alți factori climatici.

Dar pentru o țară cu un sector agricol important, riscurile trebuie luate în serios.

Rezervele de apă, precipitațiile, producția de cereale și prețurile îngrășămintelor vor fi indicatori esențiali.

Tema 8: Ozempic și economia longevității: medicina începe să schimbe comportamentul consumatorilor

Poate că-i va surprinde pe unii, dar medicamentele pentru slăbit vor avea un impact năucitor asupra economiei.

The Economist observă că tratamentele din categoria medicamentelor GLP-1 pot schimba nu doar comportamentul alimentar, ci și obiceiurile de consum.

Dacă aceste tratamente devin mai accesibile și mai răspândite, anumite industrii ar putea resimți efecte importante: industria alimentară, moda, cosmeticele, fitnessul și asigurările de sănătate.

În același timp, interesul pentru aceste medicamente a readus în atenție cercetarea privind longevitatea.

Așa că miza lui 2027 este dezvoltarea unei piețe farmaceutice în care prevenția, controlul greutății și menținerea sănătății pe termen lung ar putea deveni tot mai importante.

Tema 9: Spațiul și Hollywood – schimbare de paradigmă

The Economist nu se limitează la războaie și economie. Două dintre cele zece teme ale sale privesc transformări aparent mai îndepărtate de viața politică: industria spațială și divertismentul.

În domeniul spațial, revista anticipează lansări comerciale mai ieftine, dezvoltarea stațiilor spațiale private și apariția unor discuții tot mai serioase despre centre de date amplasate în orbită.

Spațiul devine astfel o infrastructură economică și strategică, nu doar un domeniu de competiție între marile puteri.

Sateliții sunt deja esențiali pentru comunicații, navigație, agricultură, monitorizarea climei și securitate.

În ceea ce privește Hollywoodul, The Economist observă că marile francize cinematografice se confruntă cu o schimbare a preferințelor publicului. Producțiile independente, inclusiv cele realizate de creatori de conținut online, pot concura cu studiourile tradiționale.

Inteligența artificială ar putea accelera această schimbare prin reducerea costurilor de producție și distribuție.

Ce este interesant aici este că bariera, cândva inabordabilă, dintre unii actori foarte puternici și creatori independenți de conținut online începe să se modifice.

S-ar putea ca 2027 să fie anul în care un Neica Nimeni din online să concureze la popularitate cu cei mai importanți actori din Hollywood și să mai și câștige.

Tema 10: Spațiul – ultima frontieră a sateliților SpaceX

The Economist crede că și spațiul, ca și Hollywoodul, va deveni mai accesibil.

Este posibil ca 2027 să ofere oportunitatea lansărilor private mai ieftine, care, la rândul lor, să fie o bună ocazie pentru stațiile spațiale private.

Viitorul sună SpaceX, ca să parafrazăm un slogan publicitar mai vechi.

Construirea de centre de date pe orbită nu mai pare atât de fictivă ca acum câțiva ani.