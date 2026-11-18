Zborul EZY897J al companiei aeriene EasyJet a decolat miercuri dimineață de la Bristol și urma să aterizeze la Edinburgh, la ora locală 10:35.

Avionul s-a întors deasupra stațiunii Brecon Beacons din sudul Țării Galilor, înainte de a survola Canalul Bristol și de a se întoarce pe aeroportul din Bristol, conform datelor de urmărire a zborului, notează Mirror.

Conform easyJet Flight Status, urgența a fost cauzată de coliziunea cu o pasăre.

„Ne pare foarte rău că zborul dumneavoastră a fost deviat către Bristol. Acest lucru se datorează impactului unei păsări cu aeronava dumneavoastră”, se arată într-un comunicat emis de compania aeriană.

În cazul în care un avion lovește o pasăre, aeronavele se întorc la cel mai apropiat aeroport pentru o inspecție completă.

Inginerii sunt așteptați să verifice orice semne de deteriorare, cum ar fi fisuri sau deformări, care ar putea reprezenta un risc pentru siguranță dacă nu sunt detectate.

Aeroportul din Bristol a confirmat că zborul EZY897J a aterizat în siguranță la întoarcere, potrivit sursei citate.