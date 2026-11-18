Vila se află în localitatea Gioia del Colle, din provincia Bari. Proprietatea din sudul Italiei costă 4 milioane de euro, conform anunțului făcut de vânzător.

Este o clădire de patrimoniu care a devenit cunoscută după ce a fost folosită ca decor pentru filmul „L’Estranea”. Pelicula a fost selectată să reprezinte Italia în cursa pentru Oscarurile din 2027.

Proprietarul încearcă să profite de succesul filmului pentru a vinde proprietatea. Conform datelor oficiale, vila are o suprafață de aproximativ 1.400 de metri pătrați, desfășurată pe două niveluri, și este înconjurată de o grădină de 10.000 de metri pătrați.

Proprietatea dispune, printre altele, de lift, piscină, bibliotecă, sală de jocuri cu masă de biliard și un teren multifuncțional care poate fi folosit pentru tenis, padel sau fotbal. Continuarea pe Mediafax Italia.