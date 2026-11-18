Țările din Europa de Vest ar trebui să renunțe la închiderea centralelor electrice pentru reducerea emisiilor de carbon și să își extindă producția de energie, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, care consideră că securitatea energetică este esențială pentru viitorul economic al continentului, potrivit Wall Street Journal.

Europa de Vest, criticată pentru închiderea centralelor

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat miercuri, la conferința Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică, organizată la Varșovia, că statele din Europa de Vest au făcut prea puțin pentru a-și dezvolta resursele energetice.

Acesta a afirmat că țările europene au sărbătorit prea des închiderea centralelor electrice în încercarea de a reduce emisiile de dioxid de carbon, fără să își extindă în același timp mixul energetic.

Pentru prosperitate este nevoie de o mentalitate orientată spre extinderea producției de energie, a spus Wright. Viitorul civilizației occidentale depinde de energie și de securitatea energetică, a adăugat oficialul american.

SUA vor să consolideze cooperarea energetică cu Europa Centrală și de Est

Conferința reunește guverne din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, precum și companii din regiune, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea energetică cu SUA.

În mod tradițional, evenimentul a reprezentat o platformă pentru companiile americane care încheie contracte și acorduri energetice cu țările din regiune. Pe măsură ce Europa renunță treptat la gazele rusești, acordurile privind gazele naturale lichefiate (GNL) au ocupat un loc important în ultimii ani. În acest an, energia nucleară a ajuns mai sus pe agenda discuțiilor.

Conferința a fost folosită și de administrațiile americane pentru a încuraja construirea infrastructurii energetice, precum instalații de regazificare și conducte care pot transporta GNL american pe întregul continent.

Polonia, poartă de intrare pentru gazele naturale lichefiate americane

Polonia reprezintă o poartă de intrare pentru GNL american în regiune, a declarat Wright. Acest lucru este benefic pentru securitatea energetică a Poloniei, dar și pentru țările vecine, a adăugat el.

Varșovia a susținut în repetate rânduri necesitatea diversificării surselor de aprovizionare cu energie după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, și a fost unul dintre cei mai activi semnatari ai acordurilor pe termen lung pentru furnizarea de GNL de la companii americane.

Nu poate exista o revenire la relațiile obișnuite cu Rusia, a declarat ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, în cadrul conferinței. „Rusia a folosit sursele de energie ca pe o armă”, a spus acesta.

Viitorul creșterii economice europene este reprezentat de Polonia și Europa de Est, a declarat Wright, ceea ce transformă regiunea într-o destinație naturală pentru gazele americane, precum și pentru eforturile SUA de a construi infrastructură energetică și de a aprofunda cooperarea.