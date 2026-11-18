Concluziile apar într-un raport realizat de Colegiul Regal al Medicilor (Royal College of Physicians – RCP), care scoate la iveală probleme grave în administrarea tratamentelor oncologice.

Potrivit raportului, unii pacienți au fost diagnosticați greșit, în timp ce alții au fost convinși că vor muri dacă întrerup chimioterapia, deși această informație nu era adevărată, scrie The Independent.

Conducerea spitalului și-a cerut scuze public pentru erorile comise și pentru suferința provocată pacienților și familiilor acestora.

Chimioterapia a fost prelungită peste limitele recomandate

Investigația a fost solicitată de conducerea spitalului după ce mai mulți medici din cadrul instituției au semnalat nereguli în îngrijirea pacienților aflați sub supravegherea unui medic oncolog, Ian Brown, care între timp s-a pensionat.

Raportul RCP arată că tratamentul cu temozolomidă (TMZ), un medicament utilizat în chimioterapia anumitor tumori cerebrale, a fost prelungit peste durata recomandată de ghidurile medicale naționale. De asemenea, au existat oportunități ratate de a verifica și contesta mai devreme deciziile terapeutice.

Directorul executiv al instituției, profesorul Andy Hardy, și președinta consiliului de conducere, Sue Noyes, au recunoscut gravitatea situației.

„Ne pare profund rău tuturor pacienților și familiilor afectate de eșecurile din cadrul serviciului nostru de neuro-oncologie”, au transmis reprezentanții spitalului.

Aceștia au admis că pacienții au trecut prin momente de suferință, îngrijorare și pierdere a încrederii în sistemul medical, într-o perioadă deja extrem de dificilă din viața lor.

Verificări extinse până în 2005

În urma concluziilor raportului, spitalul a decis să extindă analiza retrospectivă a cazurilor până în anul 2005, când au fost publicate primele recomandări naționale privind utilizarea temozolomidei.

Toți pacienții în viață care au primit acest medicament în cadrul instituției au beneficiat deja de o reevaluare internă a tratamentului.

În plus, va fi demarată o evaluare clinică externă și independentă pentru toți pacienții în viață care au primit mai mult de 12 cicluri de chimioterapie cu temozolomidă sub supravegherea medicului Ian Brown.

Conducerea spitalului a anunțat și măsuri pentru consolidarea mecanismelor de control medical, astfel încât deciziile privind tratamentele să fie luate în mod colaborativ și monitorizate corespunzător.

Posibile verificări și în cazul pacienților decedați

Investigația nu se limitează la pacienții aflați în viață. Spitalul a început discuțiile cu directorul regional pentru siguranța pacienților din cadrul NHS England, în vederea stabilirii unei metodologii pentru analizarea cazurilor pacienților decedați care au primit scheme de chimioterapie în afara standardelor recomandate.

De asemenea, instituția a anunțat că a făcut o sesizare oficială către Nursing and Midwifery Council (NMC), organismul de reglementare a profesiilor de asistent medical și moașă din Marea Britanie, în legătură cu un alt cadru medical implicat în îngrijirea pacienților, care s-a pensionat între timp.

Reprezentanții spitalului susțin că au fost luate măsuri pentru prevenirea unor situații similare și transmit că tratamentele oncologice administrate în prezent sunt sigure, eficiente și atent monitorizate.