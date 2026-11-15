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Insulă tropicală, scoasă la vânzare la preț de apartament de lux din București. Insula din Caraibe are vilă, piscină și plajă

O Insulă tropicală a fost scoasă la vânzare la preț de apartament de lux din București. Insula se află în Marea Caraibilor și are vilă, piscină și plajă. Pentru insulă, vânzătorul nu cere nici măcar jumătate de milion de dolari.
Insulă tropicală, scoasă la vânzare la preț de apartament de lux din București. Insula din Caraibe are vilă, piscină și plajă
sursa foto: FB
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 10:38, Știri externe
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Insula tropicală se numește Iguana și se află în largul unui oraș de pe coasta de est a statului Nicaragua. Pentru insula cu vegetație luxuriantă, cocotieri, bananieri și ape de culoare turcoaz, vânzătorul cere 475.000 de dolari.

Este prețul unui apartament de lux din multe orașe europene, inclusiv din București.

Insula are aproximativ 20.000 de metri pătrați pe care se află mai multe clădiri. Reședința principală este o vilă cu piscină, iar pe coasta opusă sunt spații de cazare pentru oaspeți.

Proprietatea mai are o alee care înconjoară insula și un turn de observație cu o înălțime de nouă metri. Prețul este considerat de experți drept superofertă și este justificat printr-o urgență a proprietarului. Continuarea pe Mediafax Italia.

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