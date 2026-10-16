Se vinde. Cât costă o insulă de 22 de hectare din Marea Egee cu plaje spectaculoase și decor sălbatic

O insulă privată din Grecia, descrisă drept o „pânză albă”, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 4,5 milioane de euro. Este vorba despre insula Stroggilo din arhipelagul Dodecanez aflat în sud-estul Mării Egee, potrivit Daily Mail. Arhipelagul mai include insule celebre precum Rodos și Kos.

Insula are vegetație tot anul

Insula Stroggilo are o suprafață de aproximativ 22 de hectare. Vânzătorul susține că insula are vegetație tot anul, dar și o coastă spectaculoasă, priveliști incredibile și o frumusețe naturală nealterată.

„Fiind una dintre cele mai accesibile insule neamenajate din regiune, aceasta oferă o pânză albă pentru un proprietar vizionar. (…) Aceasta este o proprietate de referință, ideală pentru a lăsa o moștenire durabilă, destinată celor care doresc să creeze un refugiu mediteranean unic. Insula este în prezent neamenajată, păstrându-și frumusețea naturală autentică, oferind totodată premisele ideale pentru viitoare proiecte arhitecturale”, scrie în anunțul publicat pe un site specializat.

În apropiere există numeroase insule mici, inclusiv Patmos și Leros. Totuși, cea mai apropiată insulă turistică importantă este Kos, situată la aproximativ 45 de mile marine distanță.

Pe insulă se află resturile unei case

Insula găzduiește ruinele din piatră ale unei vechi locuințe și o fântână, elemente care ar putea facilita obținerea autorizațiilor de construcție și a aprobărilor pentru proiecte viitoare. Stroggilo dispune și de o sursă naturală de apă care poate deveni potabilă printr-un proces de filtrare, se menționează în anunț.

În plus, poziția sa permite alimentarea cu energie electrică de la insula vecină Marathos. Asigurarea utilităților ar permite construirea unei reședințe private spectaculoase sau a unei mici stațiuni. De asemenea, vânzătorul menționează plajele cu nisip fin și apele clare, ideale pentru înot, scufundări și sporturi nautice.

„Dimensiunile și topografia insulei sunt perfecte pentru o reședință privată exclusivistă sau pentru un eco-resort de tip boutique, conceput să se integreze armonios în peisaj. Insula dispune de trei plaje naturale, inclusiv o porțiune remarcabilă de 110 metri cu nisip fin, situată într-o zonă protejată de vânt, oferind cadrul ideal pentru amenajarea unui club pe plajă sau a unei zone private de relaxare. (…) Fie că este transformată într-un refugiu de tip boutique, fie că este păstrată ca un parc maritim privat, locația sa în apropierea siturilor din Patmos, protejate de UNESCO, garantează un stil de viață marcat de o profundă dimensiune culturală, precum și o apreciere constantă a valorii capitalului investit”, mai scrie în anunț.

În prezent, pe insulă se poate ajunge cu o ambarcațiune privată sau cu un taxi maritim dinspre Patmos sau Leros. Aeroportul Leros oferă curse zilnice către Atena.