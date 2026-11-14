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Viceprimărița unui mare oraș a fost înlăturată din funcție deoarece a parcat mașina neregulamentar de două ori

Viceprimărița unui mare oraș din Italia a fost înlăturată din funcție deoarece a parcat mașina neregulamentar de două ori. Este vorba despre Giovanna Iacovone, viceprimărița din Bari.
Viceprimărița unui mare oraș a fost înlăturată din funcție deoarece a parcat mașina neregulamentar de două ori
sursa foto: Facebook
Petru Mazilu
14 nov. 2026, 15:15, Politic
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Viceprimărița orașului Bari, Giovanna Iacovone, a fost înlăturată din funcție după ce a fost surprinsă de două ori parcând neregulamentar.

Prima dată, ea a parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, dar a fost iertată după ce a prezentat scuze publice.

A doua oară, femeia și-a lăsat mașina pe un loc destinat vehiculelor municipalității. A doua abatere a provocat un întreg scandal în orașul din sudul Italiei.

Primarul Vito Leccese a decis să o înlăture din funcție. Unii au lăudat decizia, în timp ce alții susțin că de fapt este o răfuială politică. Continuarea pe Mediafax Italia.

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