Viceprimărița unui mare oraș a fost înlăturată din funcție deoarece a parcat mașina neregulamentar de două ori

Viceprimărița orașului Bari, Giovanna Iacovone, a fost înlăturată din funcție după ce a fost surprinsă de două ori parcând neregulamentar.

Prima dată, ea a parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, dar a fost iertată după ce a prezentat scuze publice.

A doua oară, femeia și-a lăsat mașina pe un loc destinat vehiculelor municipalității. A doua abatere a provocat un întreg scandal în orașul din sudul Italiei.

Primarul Vito Leccese a decis să o înlăture din funcție. Unii au lăudat decizia, în timp ce alții susțin că de fapt este o răfuială politică. Continuarea pe Mediafax Italia.