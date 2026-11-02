Avion Wizz Air escortat de un avion de vânătoare după o amenințare cu bomba, aterizare de urgență

Pentru escortarea aeronavei de pasageri a fost mobilizat un avion de vânătoare Gripen al Forțelor Aeriene Ungare. Aeronava civilă a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala Ungariei, scrie The Independent.

După aterizare, autoritățile au început verificările de securitate asupra avionului și a pasagerilor, a transmis compania Wizz Air, citată de publicația maghiară 24.hu.

Avionul militar Gripen s-a întors ulterior la baza sa din Kecskemét, după încheierea misiunii de escortare.

Ministrul ungar al Apărării a precizat că poliția a dispus măsuri suplimentare în urma aterizării, în timp ce autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă amenințarea cu bombă se confirmă.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare privind identitatea persoanei care a transmis amenințarea sau rezultatul verificărilor de securitate.