Prima pagină » Știri externe » Avion Wizz Air escortat de un avion de vânătoare după o amenințare cu bomba, aterizare de urgență

Avion Wizz Air escortat de un avion de vânătoare după o amenințare cu bomba, aterizare de urgență

Un avion al companiei aeriene Wizz Air, care efectua un zbor de la Londra către Sofia, a fost redirecționat luni către aeroportul din Budapesta, după ce la bord a fost semnalată o amenințare cu bombă, a anunțat ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Avion Wizz Air escortat de un avion de vânătoare după o amenințare cu bomba, aterizare de urgență
Sursa foto: Hepta
Laura Buciu
02 nov. 2026, 16:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru escortarea aeronavei de pasageri a fost mobilizat un avion de vânătoare Gripen al Forțelor Aeriene Ungare. Aeronava civilă a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala Ungariei, scrie The Independent.

După aterizare, autoritățile au început verificările de securitate asupra avionului și a pasagerilor, a transmis compania Wizz Air, citată de publicația maghiară 24.hu.

Avionul militar Gripen s-a întors ulterior la baza sa din Kecskemét, după încheierea misiunii de escortare.

Ministrul ungar al Apărării a precizat că poliția a dispus măsuri suplimentare în urma aterizării, în timp ce autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă amenințarea cu bombă se confirmă.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare privind identitatea persoanei care a transmis amenințarea sau rezultatul verificărilor de securitate.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Rezultate finale, alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova a câștigat turul doi cu 57,5% și devine prima președinte femeie de la Sofia. Adversarul ei, Andrei Ghiurov, a câștigat votul diasporei
Gandul
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Cancan
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport
Târgul de Crăciun Brașov 2026. Peste 1,3 milioane de luminițe vor transforma orașul într-o poveste a copilăriei
Libertatea
O tânără din Iași a fost la un pas să-și piardă vederea din cauza unor lentile colorate cumpărate de pe Temu. Bacteriile îi „mâncau” din cornee!
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor