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Alertă în Europa: Șapte milioane de prezervative, retrase de pe piață din cauza riscului de rupere

Aproximativ șapte milioane de prezervative ultrafine sunt retrase de pe piața europeană, după ce autoritățile franceze au descoperit defecte de fabricație care pot crește riscul de rupere sau perforare. Produsele ar putea să nu ofere protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite.
Alertă în Europa: Șapte milioane de prezervative, retrase de pe piață din cauza riscului de rupere
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
02 nov. 2026, 16:38, Știri externe
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Sunt vizate 15 tipuri de prezervative fabricate de compania malaeziană Richter Rubber Technology și comercializate în Europa sub mai multe mărci, scrie Euronews.

Potrivit autorităților franceze, cele aproximativ șapte milioane de produse reprezintă volumul afectat la nivelul Uniunii Europene, însă doar o parte au fost vândute în Franța.

Testele de laborator au arătat că prezervativele nu au trecut verificările privind rezistența la presiune și volumul de spargere, dar nici testele pentru depistarea perforațiilor. Defectele ar fi fost provocate de variații ale grosimii și calității peliculei de latex.

Autoritățile franceze au suspendat pentru un an comercializarea și importul prezervativelor ultrafine produse prin metoda de fabricație considerată neconformă. Măsura poate fi prelungită și este însoțită de retragerea produselor din magazine și rechemarea celor deja cumpărate.

Potrivit autorităților, în ultima perioadă, opt utilizatori au semnalat ruperea prezervativelor, iar în unele cazuri au fost raportate sarcini nedorite asociate loturilor analizate.

Persoanele care au folosit produsele vizate sunt sfătuite să facă teste pentru infecții cu transmitere sexuală și, în cazul unei întârzieri a menstruației, un test de sarcină. Autoritățile recomandă consultarea medicului sau a unui centru specializat.

Decizia vine după o primă rundă de retrageri, în lunile mai și august, când aproximativ 260.000 de prezervative au fost scoase de pe piață.

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