UE respinge planul SUA de a readuce gazele rusești în Europa prin Ucraina: „Americanii pot propune ce vor”

Propunerea ar permite Rusiei să reia exporturile de gaze către Europa prin intermediul unei companii americane, generând venituri din tranzit pentru Ucraina și oferind consumatorilor europeni acces la gazul rusesc.

Planul se confruntă însă cu un obstacol major. UE s-a angajat deja, prin lege, să elimine treptat toate importurile de gaze rusești până în 2027.

Deși oficialii ucraineni s-au arătat până acum reticenți în a comenta public inițiativa, unii dintre ei rămân, în privat, precauți în privința respingerii categorice a acesteia.

Ce presupune planul propus de SUA

Ideea, relatată pentru prima dată de Wall Street Journal și confirmată pentru Kyiv Independent de persoane familiarizate cu subiectul, prevede vânzarea gazelor rusești prin intermediul unei companii americane, pentru a ocoli sancțiunile UE.

Pentru Ucraina, acordul ar putea genera venituri din taxe de tranzit de care are mare nevoie. Este puțin probabil ca Rusia să accepte să plătească despăgubiri direct Ucrainei, dar Kievul ar putea prezenta aceste venituri ca o formă de compensare din partea Moscovei, au afirmat sursele.

Veniturile ar putea fi transferate către un fond de prosperitate propus de SUA, despre care negociatorii au discutat în cadrul unui potențial acord postbelic.

Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au spus omologilor ucraineni că există mecanisme care ar putea împiedica Kremlinul să folosească banii pentru finanțarea războiului. O opțiune ar fi transferul veniturilor într-un cont de garanție dintr-o jurisdicție terță.

În septembrie, negociatorii americani le-au transmis oficialilor ucraineni că acordul ar urma să fie pus în aplicare numai după încheierea războiului sau acceptarea unui armistițiu de către Rusia.

UE respinge perspectiva reluării importurilor de gaze rusești

Mai mulți înalți oficiali europeni au declarat pentru Kyiv Independent că sunt frustrați de faptul că Washingtonul prezintă în mod repetat inițiative fără a consulta mai întâi blocul comunitar.

„Americanii pot propune ce vor. Asta nu înseamnă că vom fi de acord cu asta”, a declarat un înalt oficial al UE.

Legislația europeană prevede eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027 și urmărește inclusiv împiedicarea intrării indirecte a acestora prin țări terțe.

„Indiferent de ce se va întâmpla, renunțăm treptat la gazul și GNL-ul rusesc. Ultimele livrări se vor încheia până la sfârșitul anului viitor”, a declarat pentru Kyiv Independent purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen.

Dincolo de angajamentele legale, Uniunea Europeană nu dorește să redevină dependentă de combustibilii fosili ruși, după ce Moscova a folosit în repetate rânduri aprovizionarea cu energie ca instrument politic.

„Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia în ceea ce privește achiziția de combustibili fosili. Aceștia au fost transformați în arme, iar noi am plătit prețul. Nu uităm”, a afirmat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene.

„Ar trebui să ne reamintim cine a întrerupt aprovizionarea în primul rând. A fost Rusia, în cazul în care s-a uitat între timp”, a adăugat ea.

Un înalt oficial european a subliniat că eforturile UE pentru independența energetică depășesc cadrul războiului din Ucraina și vor continua indiferent de rezultatul acestuia.