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Tom Hanks 2.0. Un tânăr locuiește într-un aeroport de o lună și nu știe cum a ajuns acolo

Aeroportul Capodichino din Napoli este casa lui: povestea lui Daniel amintește de cea a lui Tom Hanks din filmul „Terminalul”.
Tom Hanks 2.0. Un tânăr locuiește într-un aeroport de o lună și nu știe cum a ajuns acolo
Andreea Tobias
02 nov. 2026, 16:34, Știri externe
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Val de solidaritate în jurul unui tânăr care trăiește de o lună în aeroportul din Napoli. „Sunt suedez, dar nu-mi amintesc nimic”, i-a spus acesta consulului.

 

Daniel susține că este suedez. Trăiește pe Aeroportul Capodichino de peste o lună. Acum, că aeroportul s-a închis, unii angajați s-au îngrijorat pentru el și au semnalat prezența sa consulatului Suediei la Napoli.

Daniel s-a întâlnit cu consulul Pierluigi Petrone, scrie Il Messaggero. Fotografia sa a fost transmisă consulatelor suedeze din Italia, precum și ambasadei de la Roma, care se ocupă de procedurile birocratice necesare.

Daniel și-a pierdut atât actele de identitate, cât și pașaportul

Relatarea sa este simplă și coerentă: el susține că, la Roma, a fost bătut de un grup de persoane care i-a luat documentele, pașaportul și banii. Cu toate acestea, nu poate explica nici cum a ajuns la Napoli, nici de ce se afla la Roma.

Povestea sa amintește de cea a lui Viktor Navorski, personajul din filmul lui Steven Spielberg din 2004, „Terminalul”.

În film, un cetățean al unei țări fictive din Europa de Est, Krakozhia, se trezește într-o situație incertă: nu poate intra în Statele Unite, deoarece în țara sa a avut loc o lovitură de stat – iar noul guvern nu este recunoscut de SUA –, dar nici nu se poate întoarce acasă. La fel ca Viktor, Daniel a fost nevoit să „inventeze” modalități de a supraviețui în fiecare zi. Aeroportul a devenit casa lui, câteva scaune servindu-i drept pat, totul completat de mici gesturi de amabilitate din partea personalului și a călătorilor care s-au împrietenit cu el. Nu a cerut niciodată nimic nimănui, și totuși a reușit să fie îndrăgit de toată lumea. Singurul lucru pe care și-l dorește este o pereche nouă de pantofi.

Consulul a spus că a fost contactat și de o tânără din Napoli, care locuiește și lucrează la Stockholm. Ea îl întâlnise pe Daniel înainte de a se întoarce în Suedia, iar el îi spusese exact aceeași poveste.

Sâmbătă seara, consulul Petrone i-a cumpărat tânărului o geacă cu glugă: „purta doar un tricou și m-am gândit că i-ar putea fi frig”.

Luni, s-a întors la Capodichino și l-a găsit pe Daniel tot acolo

„Trebuie să mulțumesc întregului personal de la Capodichino pentru bunătatea de care au dat dovadă față de acest tânăr străin”, adaugă Petrone. „Încă o dată, Napoli și-a arătat latura plină de compasiune”.

Se depun eforturi pentru a afla adevărata poveste a tânărului – mai exact, identitatea sa completă și dacă există sesizări privind persoane dispărute care ar putea avea legătură cu el. Cazul este urmărit și de ambasadă, care intenționează să-l repatrieze pe tânăr imediat ce identitatea acestuia va fi verificată.

„Important este”, conchide consulul, „că starea sa fizică este bună”.

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