Versiunea ieftină a injecției pentru prevenirea HIV să speranțe țărilor cu venituri mici

Decizia reprezintă un pas important pentru extinderea accesului la tratament în 120 de țări cu venituri mici și medii, unde medicamentul ar urma să fie disponibil la un preț mult mai accesibil.

Anunțul a fost făcut luni de producător și de organizațiile internaționale care au contribuit la accelerarea dezvoltării medicamentului. Versiunea generică a fost realizată de compania indiană Dr. Reddy’s Laboratories, în cadrul unui acord coordonat de Unitaid, Clinton Health Access Initiative și institutul de cercetare medicală Wits RHI, potrivit The Independent.

Prețul ar fi de doar 40 de dolari pe an pentru un pacient

Potrivit estimărilor, tratamentul ar urma să coste aproximativ 40 de dolari pe an pentru fiecare pacient în țările eligibile, un preț comparabil cu cel al pastilelor preventive administrate zilnic. Principalul avantaj al lenacapavirului este însă frecvența redusă a administrării: două injecții pe an, în locul unui tratament zilnic.

From breakthrough to affordable HIV prevention in just 16 months. The first generic injectable lenacapavir has received US FDA approval, with an agreed price of just US$40 per person per year. Read more: https://t.co/pI04gJoDEI https://t.co/OQhzNrKOzS — Unitaid (@UNITAID) November 2, 2026

Medicamentul a demonstrat rezultate remarcabile în două studii clinice importante, în care a redus aproape complet apariția noilor infecții în rândul persoanelor cu risc ridicat de infectare cu HIV.

„Oamenii nu își iau întotdeauna doza zilnică de medicamente, iar dacă nu o iei, nu beneficiezi de protecție împotriva HIV”, a explicat Carmen Pérez Casas, responsabilă pentru programele HIV din cadrul organizației Unitaid.

[ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸La FDA américaine a accordé une autorisation provisoire à Dr. Reddy’s Laboratories pour produire une version générique du lénacapavir, un traitement préventif contre le VIH administré par injection tous les six mois. Destiné à 120 pays à revenus faibles ou intermédiaires, son prix pourrait atteindre environ 40 dollars par an, contre 28 218 dollars pour le médicament original aux États-Unis. ➡️ Efficacité : les essais cliniques du médicament original ont montré une réduction du risque d’infection de 100 % chez les femmes et de 96 % dans une autre étude menée principalement auprès d’hommes, par rapport aux taux d’infection attendus sans prévention. ➡️ Effets secondaires : douleurs, rougeurs, gonflements et nodules au point d’injection, ainsi que maux de tête et nausées. Plus rarement, des lésions cutanées graves peuvent survenir. 🔸Un dépistage du VIH est indispensable avant le traitement et avant chaque injection afin d’éviter notamment l’apparition de résistances. Ce médicament ne soigne pas le VIH et ne protège pas contre les autres infections sexuellement transmissibles. — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 2, 2026

Tratament preventiv persoanelor cu risc de infectare cu HIV

Specialiștii consideră că introducerea unei versiuni generice accesibile ar putea extinde considerabil utilizarea profilaxiei pre-expunere (PrEP), tratamentul preventiv destinat persoanelor care prezintă risc de infectare cu HIV.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 41 de milioane de persoane trăiau cu HIV la nivel mondial anul trecut, iar 570.000 de oameni au murit din cauze asociate virusului.

Carolyn Amole, coordonatoarea programului HIV din cadrul Clinton Health Access Initiative, estimează că noul medicament ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de persoane din întreaga lume care au nevoie de PrEP.

Versiunea generică nu va putea fi comercializată în Statele Unite

Deși a primit aprobarea FDA, versiunea generică nu va putea fi vândută pe piața americană, deoarece varianta originală, comercializată sub denumirea Yeztugo de compania Gilead Sciences, beneficiază în continuare de protecția brevetului.

Medicamentul original a fost aprobat în Statele Unite anul trecut, iar prețul său de listă este de 28.218 dolari pe an, înainte de aplicarea asigurărilor medicale.

Aprobarea acordată versiunii generice este una „temporară”, conform procedurii utilizate de FDA pentru medicamentele generice ale căror variante originale sunt încă protejate prin brevet. Această procedură permite verificarea calității și siguranței medicamentelor destinate programelor internaționale de sănătate și poate accelera aprobarea lor în alte state.

Până acum, Gilead a fost singurul furnizor de lenacapavir, iar cererea a depășit oferta disponibilă în țările cu venituri mici și medii. Anul trecut, compania a încheiat acorduri de licențiere fără redevențe cu șase producători de medicamente generice, pentru a permite extinderea producției în anumite regiuni din Africa subsahariană, Asia și America Latină.

Ce efecte adverse poate avea medicamentul

Printre reacțiile adverse frecvente ale lenacapavirului se numără reacțiile la locul injectării, durerile de cap și greața.

Înainte de începerea tratamentului și înaintea fiecărei injecții, pacienții trebuie să efectueze un test HIV. Specialiștii avertizează că administrarea medicamentului persoanelor care au deja o infecție HIV nediagnosticată poate favoriza apariția rezistenței virusului la tratament.

Primele versiuni generice ar putea deveni disponibile în unele țări în următoarele săptămâni, potrivit organizațiilor implicate în proiect. În alte state, distribuția ar putea întârzia din cauza procedurilor naționale de autorizare.

Reprezentanții organizațiilor implicate subliniază că aprobarea reprezintă doar un prim pas, fiind necesare finanțări suplimentare pentru achiziționarea medicamentului și distribuirea acestuia către milioanele de persoane care au nevoie de protecție împotriva HIV.

„Acum avem instrumentele necesare”, a declarat Carmen Pérez Casas, exprimându-și optimismul că progresele științifice, susținute de finanțare și voință politică, pot contribui la limitarea epidemiei de HIV la nivel mondial.