Medicamentele pentru avort, „pericol public”. Trei state americane cer intervenția justiției pentru a restricționa distribuirea

Louisiana, Alabama și Arkansas încearcă să limiteze accesul la medicamentele pentru avort printr-o strategie juridică neobișnuită. Cele trei state au depus săptămâna trecută două acțiuni în justiție, susținând că distribuirea acestor medicamente peste granițele statelor americane afectează siguranța publică.

Potrivit Reuters, procesele vizează atât furnizorii de servicii medicale care trimit pastile prin poștă, cât și legile adoptate de New York, California și Massachusetts pentru protejarea medicilor care prescriu medicamente pentru avort.

Legile adoptate de New York, California și Massachusetts îi protejează pe medicii care prescriu medicamente pentru avort femeilor din alte state, unde întreruperea sarcinii este interzisă. Aceste prevederi urmăresc să îi protejeze de urmărirea penală și de procese civile în statele care interzic avortul.

Strategie juridică fără precedent

Cele trei state invocă noțiunea juridică de „pericol public” (public nuisance), folosită de regulă în cazuri de poluare sau alte activități care afectează sănătatea și siguranța comunităților. Experții consideră că este o încercare fără precedent de a utiliza această prevedere pentru restricționarea accesului la medicamentele pentru avort.

Conform Institutului Guttmacher, organizație americană de cercetare în domeniul sănătății reproductive, aproximativ 91.000 de avorturi au fost realizate în 2025 prin servicii medicale la distanță pentru femei din state unde avortul este complet interzis, față de 74.000 în 2024.

New York și Massachusetts contestă demersul

Procurorii generali din New York și Massachusetts susțin că statele conduse de republicani încearcă să impună propriile interdicții și în alte regiuni ale SUA și să sancționeze medicii care oferă servicii medicale legale.

Unul dintre procese a fost depus direct la Curtea Supremă a SUA, iar celălalt, care vizează aproape 30 de medici, alți specialiști și organizații medicale, a fost deschis la o instanță federală din Louisiana.

În luna mai, Curtea Supremă a SUA a respins o solicitare a statului Louisiana de a bloca, la nivel național, prescrierea prin consultații medicale la distanță și livrarea prin poștă a mifepristonei, pe durata desfășurării unui alt proces.

Separat, Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA), instituția care reglementează medicamentele în SUA, a anunțat că va finaliza până în martie 2027 evaluarea siguranței mifepristonei, unul dintre medicamentele utilizate pentru întreruperea sarcinii.

FDA și principalele organizații medicale consideră că medicamentul este sigur și eficient atunci când este administrat conform indicațiilor.