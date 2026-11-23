În urma verificărilor, agenții au constatat că bărbatul nu deținea un permis de conducere valabil, vehiculul nu era asigurat, iar numărul de înmatriculare nu figura ca fiind atribuit unui autoturism. Românul a primit o amendă de 1.386 de euro, însă a declarat că nu dispune de bani pentru a o achita și riscă să își piardă definitiv mașina, relatează publicația belgiană Het Laatste Nieuws (HLN).

Mașina românului mergea în zigzag și prea încet, ceea ce a atras atenția polițiștilor

Incidentul s-a produs vineri seară, pe Liersesteenweg, o arteră rutieră din orașul Mechelen, Belgia.

Un echipaj al poliției rutiere din cadrul zonei de poliție Rivierenland a observat un autoturism care se deplasa neobișnuit, oscilând pe carosabil și circulând cu aproximativ 20 km/h mai încet decât ritmul obișnuit al traficului.

Comportamentul șoferului a determinat polițiștii să oprească vehiculul pentru verificări.

În interior se aflau cinci persoane: conducătorul auto, un cetățean român care locuiește în Italia, și patru pasageri.

Încă de la începutul controlului, agenții au observat că niciunul dintre cei patru pasageri nu purta centura de siguranță.

„Niciunul dintre cei patru pasageri nu avea centura de siguranță pusă”, a declarat Dirk Van de Sande, purtătorul de cuvânt al poliției Rivierenland, pentru publicația belgiană.

Test pozitiv la canabis. Ce le-a spus românul polițiștilor

Din cauza modului în care conducea, bărbatul a fost supus unui test antidrog.

Rezultatul a fost pozitiv pentru canabis, iar șoferul nu a contestat consumul de substanțe interzise.

Mai mult, potrivit relatării poliției, românul le-a spus agenților că utilizează droguri de aproximativ un deceniu.

„Consum droguri de zece ani, în fiecare zi”, le-ar fi declarat bărbatul polițiștilor.

Această afirmație a fost consemnată în contextul verificărilor efectuate după oprirea autoturismului.

Fără permis valabil, fără asigurare și cu inspecția tehnică expirată

Controlul a scos la iveală și alte nereguli.

Polițiștii au constatat că șoferul român nu avea un permis de conducere valabil.

De asemenea, numărul de înmatriculare al autoturismului nu era înregistrat ca fiind atribuit unui vehicul.

Inspecția tehnică periodică expirase cu aproximativ șase luni înainte de incident.

În plus, mașina nu beneficia de o asigurare auto valabilă.

Din acest motiv, polițiștii au decis indisponibilizarea autoturismului.

„Vehiculul nu era nici asigurat și, prin urmare, a fost pus sub sechestru”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției.

Amendă de 1.386 de euro. Românul riscă să piardă definitiv autoturismul

Întrucât conducătorul auto nu are domiciliul în Belgia, autoritățile i-au propus plata imediată a unei sancțiuni în valoare de 1.386 de euro.

Bărbatul a primit un termen de 96 de ore pentru a achita suma.

Potrivit poliției, acesta a declarat însă că nu are posibilitatea financiară de a plăti amenda.

În aceste condiții, autoritățile belgiene au avertizat că autoturismul ar putea fi supus confiscării definitive.

„A susținut că nu poate plăti, astfel că riscă, în cele din urmă, confiscarea mașinii”, a precizat Dirk Van de Sande.

Ce au pățit cei patru pasageri

Cei patru pasageri aflați în autoturism au fost, la rândul lor, sancționați pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Polițiștii le-au aplicat amenzi cu plată imediată, iar toate sumele au fost achitate pe loc.

Spre deosebire de conducătorul auto, pasagerii și-au plătit sancțiunile în timpul controlului.

Autoturismul condus de cetățeanul român a rămas indisponibilizat, iar acesta riscă să îl piardă definitiv dacă nu achită amenda în condițiile stabilite de autoritățile belgiene.