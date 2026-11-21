Miercuri seară, tânărul de 26 de ani, se afla într-o mașină de Taxi alături de o adolescentă de 14 ani. Acesta i-ar fi cerut șoferului să se ducă la magazin după țigări, în timp ce el și fata au rămas singuri în mașină.

Tânărul a profitat de faptul că taxiul avea cheile în contact, s-a urcat la volan fără încuviințarea taximetristului și a plecat.

„Cu ocazia deplasării la fața locului a echipei de cercetare și în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr de 26 de ani, din Târgu-Neamț, se deplasa împreună cu o minoră de 14 ani, într-un auto tip TAXI, i-ar fi solicitat conducătorului de TAXI să meargă în incinta unui supermarket, pentru a cumpăra produse din tutun, timp în care, tânărul, profitând de faptul că autoturismul avea cheia în contact, s-ar fi urcat la volan plecând fără încuviințarea taximetristului, având ca pasageră minora mai sus menționată”, informează IPJ Neamț.

Ulterior, aflat pe strada Mărășești, acesta a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp din beton, un indicator rutier, mai multe bănci din lemn și colțul unei clădiri.

Ba mai mult, după accident, „șoferul de ocazie”, a fugit de la fața locului.

Potrivit polițiștilor, acesta nu avea carnet de șoferi pentru nicio categorie de autovehicule.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, potrivit poliției.

IPJ Neamț a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință și distrugere.