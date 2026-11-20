Incidentul s-a produs în Sectorul 4 al Capitalei, iar un minor de 16 ani și un șofer de 21 de ani au fost reținuți pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor, potrivit informațiilor transmise de anchetatori.

Victima ar fi fost târâtă pe asfalt, deși cerea oprirea mașinii

Faptele investigate s-ar fi petrecut în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 02:50, pe o stradă din Sectorul 4 al Bucureștiului.

Potrivit cercetărilor, într-un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani se aflau trei pasageri: un adolescent de 16 ani și alți doi minori, ambii în vârstă de 17 ani.

La un moment dat, adolescentul de 16 ani ar fi luat o sumă de bani de la un alt tânăr, tot de 21 de ani, aflat în exteriorul mașinii.

Banii ar fi fost destinați cumpărării unui obiect tăietor-înțepător pe care persoana vătămată intenționa să îl vândă. Potrivit anchetatorilor, adolescentul și-ar fi însușit suma fără să primească obiectul respectiv.

Ulterior, minorul ar fi prins mâna victimei prin geamul deschis al portierei din dreapta-spate și i-ar fi cerut șoferului să pornească.

Conducătorul auto ar fi pus mașina în mișcare și ar fi continuat deplasarea aproximativ 200 de metri, în timp ce adolescentul ținea în continuare mâna victimei, care era târâtă pe carosabil.

Anchetatorii susțin că autoturismul nu a fost oprit nici după ce persoana vătămată ar fi cerut acest lucru.

Cinci percheziții în Giurgiu și Clejani

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat joi, 19 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu și în comuna Clejani.

La acțiune au participat polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, cu sprijinul structurilor de poliție din județele Giurgiu și Botoșani.

În urma intervenției, anchetatorii i-au identificat și depistat pe șoferul autoturismului, în vârstă de 21 de ani, și pe cei trei pasageri minori.

Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru cercetările desfășurate în dosar.

Un minor și șoferul, reținuți pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor

Pe baza probelor administrate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul de 21 de ani și adolescentul de 16 ani.

Cei doi sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor și au fost reținuți pentru 24 de ore.

Anchetatorii urmează să îi prezinte magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.