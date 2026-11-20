Alberto Ríos, director general pentru Relații Instituționale, Transparență și Conduită în cadrul Băncii Spaniei, a vorbit despre drepturile românilor care locuiesc în Spania, siguranța economiilor și transferurile de bani către România. Oficialul a explicat și cum funcționează supravegherea sistemului bancar și ce instrumente au la dispoziție clienții pentru a-și proteja interesele.

Reporter: Pentru început, ne puteți explica pe scurt care este rolul Băncii Spaniei și care sunt principalele sale responsabilități în economia spaniolă?

Alberto Ríos: Începând cu 1 ianuarie 1999, Banca Spaniei, în calitate de membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), participă la îndeplinirea atribuțiilor fundamentale ale acestuia, precum definirea și punerea în aplicare a politicii monetare în zona euro, supravegherea și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și emiterea bancnotelor aflate în circulație, euro pe care îi folosim în țările noastre. Banca Spaniei păstrează, de asemenea, atribuțiile specifice unei bănci centrale naționale, precum gestionarea rezervelor valutare și a metalelor prețioase care nu au fost transferate Băncii Centrale Europene. În plus, în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, este autoritatea responsabilă de supravegherea solvabilității instituțiilor de credit și a respectării de către acestea a legislației în vigoare. La nivel general, instituția veghează la stabilitatea întregului sistem financiar.

Totodată, Banca Spaniei este autoritatea responsabilă de protejarea clienților bancari în relația acestora cu sectorul bancar, atât din perspectivă preventivă, prin activitatea de supraveghere, cât și ulterior, prin soluționarea conflictelor prin intermediul serviciului său de reclamații. Instituția noastră dispune, de asemenea, de o echipă apreciată de economiști care analizează evoluția și tendințele economiei spaniole și internaționale, oferă consultanță Guvernului și elaborează statistici în domeniile care țin de atribuțiile sale și ale Băncii Centrale Europene.

Drepturile românilor în Spania

Reporter: Spania are o comunitate românească numeroasă. Ce ar trebui să știe românii care locuiesc și muncesc aici despre sistemul bancar spaniol și despre drepturile lor în relația cu băncile?

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