Conform filmării publicate pe TikTok, femeia urcă în cabina excavatorului cu ajutorul unui muncitor de pe șantier. Ea manevrează utilajul și sparge asfaltul de pe stradă. Cei care filmează râd și o încurajează pe tânără să continue.

Imaginile au devenit virale pe internet. Chiar dacă au fost șterse, fragmente au continuat să circule în mediul online.

Reprezentanții Primăriei Bari au cerut explicații constructorului care conduce lucrarea de peste 100 de milioane de euro mai ales că prin apropiere treceau numeroase mașini.

Muncitorul care i-a permis tinerei să urce în utilaj a fost concediat. Continuarea pe Mediafax Italia.