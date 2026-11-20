ANM a emis cod galben între orele 10:00 – 15:00 care vizează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și zonele montane. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50–70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80–100 km/h, cele mai puternice intensificări fiind așteptate pe creste.

În același interval orar este cod portocaliu în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aici sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 90–110 km/h, care pot ajunge la 120–140 km/h la altitudini mari.

Un alt cod galben este între orele 15:00 – 23: pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni. Vântul va avea viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în zonele afectate de aceste fenomene, în special în regiunile montane, unde vântul va sufla cu putere.