În urma fenomenelor meteorologice au fost avariate cinci mașini. De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din trei curți și un beci. Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

Trafic afectat pe două drumuri naționale

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naționale din județul Harghita, DN12A și DN13B, din cauza copacilor prăbușiți pe carosabil.

La momentul transmiterii bilanțului, pompierii desfășurau în continuare misiuni pentru degajarea drumurilor în județele Caraș-Severin, Harghita, Neamț, Sibiu și Tulcea.

IGSU precizează că nu sunt semnalate persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor meteorologice.

Recomandările pompierilor pentru populație

Având în vedere că avertizările meteorologice privind vântul puternic sunt încă în vigoare în mai multe zone ale țării, IGSU le recomandă cetățenilor să ia măsuri de precauție.

Oamenii sunt sfătuiți să asigure obiectele din curți și balcoane care pot fi luate de vânt, să închidă bine ușile și ferestrele și să evite apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte.

De asemenea, pompierii recomandă evitarea deplasărilor pe traseele montane, în special pe creste, și limitarea activităților în aer liber sau la înălțime. Persoanele aflate deja la munte sunt îndemnate să se adăpostească în cabane sau în alte spații sigure până la ameliorarea vremii.

IGSU atrage atenția că firele și cablurile electrice căzute nu trebuie atinse, iar orice situație periculoasă trebuie semnalată autorităților.